Це компактний девайс з власним ШІ, який вміє взаємодіяти з будь-якими додатками через голосові команди.

Ще один цікавий анонс з виставки CES 24 – Rabbit R1. Це пристрій з власним ШІ, який вміє користуватися додатками за вас. Можливо, саме такими будуть гаджети майбутнього, які замінять собою смартфони.

Усередині нього працює нейромережа LAM (Large Action Model), яка навчена не генерації тексту, як, наприклад, ChatGPT, а виконанню дій. Вона вміє взаємодіяти з будь-якими додатками через голосові команди – це і є головна ідея гаджета.

Причому для його повноцінної роботи не потрібна установка додатків. Користувач голосом просить зробити якусь операцію – наприклад, планувати поїздку для сім'ї. Гаджет сам знайде відповідні квитки на Cheapflights, готель на Booking і орендну машину на Rentalcars – залишиться тільки підтвердити замовлення.

ЗМІ порівнює ідею Rabbit R1 з Alexa або Google "Асистентом" які надає єдиний інтерфейс для взаємодії з плеєром, відправки повідомлень, розумного будинку, налаштування смартфона й іншими компонентами. Як все влаштовано – показано на відео нижче.

Дизайн гаджета мінімалістичний і по товщині не перевищує стопку наліпок. Більшу частину площі займає 2,88-дюймовий сенсорний дисплей, там же знаходиться камера для фото і відео, що обертається, коліщатко для управління інтерфейсом, два мікрофони і динамік.

Пристрій забезпечили процесором MediaTek з частотою 2,3 ГГц, 4 ГБ оперативної пам'яті і 128 ГБ накопичувача. Час автономної роботи становить "весь день". Є слот під SIM-карту для доступу в інтернет.

Rabbit R1 вже доступний для попереднього замовлення за ціною 199 доларів (близько 7700 грн), поставки пристрою почнуться в березні-квітні.

Останнім часом ми все частіше в нашому інформаційному просторі зустрічаємо фразу "замінник смартфона". Нещодавно вихідці з Apple представили свій девайс без екрана і розміром з пейджер. Інформація озвучується через динамік або транслюється на долоню через проєктор.

Сама Apple в лютому випустить окуляри змішаної реальності. Vision Pro – це абсолютно новий гаджет компанії: в компанії вірять, що з часом гарнітура замінить і смартфон, і комп'ютер.

Водночас багато хто з техногігантів повернувся до ідеї "розумних" окулярів у стилі Google Glass. Нове покоління, оснащене штучним інтелектом і чат-ботами в стилі ChatGPT, як очікують розробники, в перспективі може замінити смартфони.

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