Використовувати пристрій можна як разом, так і окремо один від одного.

У США прямо зараз проходить найбільша виставка електронних гаджетів CES 2024. Один з найцікавіших гаджетів привезла Lenovo – це пристрій "2-в-1", який дійсно виправдовує свою назву.

Пристроями "2-в-1" сьогодні нікого не здивуєш, але ThinkBook Plus Gen 5 Hybrid виділяється наявністю відразу двох операційних систем і процесорів. Так, коли до нього підключена клавіатура, працює Windows і процесор Intel Core Ultra, а в режимі планшета запускається Android і Snapdragon 8+ Gen 1.

У Lenovo вважають, що пристрій стане в пригоді творцям медіа-контенту, дизайнерам, фахівцям з логістики та фінансів. З клавіатурою новинка перетворюється в офісний інструмент, а в режимі планшета можна виконувати творчі завдання разом зі стилусом Lenovo Tab Pen Plus.

Тачскрін у новинки на 14 дюймів. Це OLED-панель з роздільною здатністю 2,8 K. На задній частині знаходиться подвійна камера на 13+5 мегапікселів, а серед роз'ємів два USB-C і 3.5-мм джек для навушників.

Використовувати половинки можна як разом, так і окремо один від одного – у кожної своя батарея. Коштує такий комплект $1999, а продажі ThinkBook Plus Gen 5 Hybrid почнуться в другому кварталі цього року.

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