Інформація озвучується через динамік або транслюється на долоню через проєктор.

Стартап Humane, заснований колишніми співробітниками Apple, офіційно представив свою першу розробку – Ai Pin. Це компактний пристрій, чимось схожий на пейджер, який кріпиться до одягу й позиціюється як заміна смартфонам.

Мініатюрний гаджет виконує роль всезнайки-помічника на базі ШІ від OpenAI. Ai Pin може написати лист в стилі власника, нагадати записатися до лікаря або розпізнати через камеру предмет і відповісти на питання про нього.

Найголовніше: звичного дисплея тут немає – управляти пристроєм можна голосом, жестами і дотиками, а при необхідності інформація проєктується на поверхню поблизу – наприклад, на долоню.

Гаджет оснащено неназваною моделлю чипсета Qualcomm Snapdragon, 4 Гбайт оперативної і 32 ГБ флеш-пам'яті. Вбудована ширококутна камера на 13 Мп призначена для фото, але пізніше зможе знімати і відео. На AI Pin не можна завантажити сторонні додатки, замість цього там є AI Experiences – функції, які активують потрібну модель штучного інтелекту в залежності від завдання.

Ще з цікавого: гаряча заміна батареї, яка кріпиться магнітом до зворотного боку одягу, і повна автономність пристрою – для його роботи не потрібна синхронізація зі смартфоном, оскільки гаджет за замовчуванням під'єднано до мережі.

Ai Pin – це втілення нашого бачення по інтеграції штучного інтелекту в повсякденне життя, розширюючи наші можливості, але не затьмарюючи при цьому нашу людяність. Для нас Ai Pin – це тільки початок – так описують свій проект самі розробники.

Продажі Ai Pin стартують на початку 2024 року. Ціна – $699 (близько 25 000 грн). Плюс потрібна підписка за $24 в місяць, що дає безлімітний доступ до ШІ і номер в мережі американського оператора AT&T.

Apple теж розробляє неназваний пристрій, який замінить людям смартфони і ноутбуки. Передбачається, що мова йде про окуляри доповненої реальності (AR), які можна буде носити, не знімаючи, весь день.

Однак до такого супергаджета компанії все ще далеко – спочатку вони повинні випустити гарнітуру змішаної реальності Vision Pro. Її реліз очікується в першій половині 2024 року, а головною особливістю є те, що управляється девайс виключно очима, голосом і жестами – ніяких геймпадів та іншого.

Раніше УНІАН повідомляв про те, що ринок смартфонів досяг нижчого рівня за 10 років – користувачам не цікаві нові моделі. Також в останні роки спостерігається розширення сегмента б/у смартфонів.

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