До презентації нових айфонів та інших яблучних новинок залишився тиждень.

Схоже, корпорація Apple відмовилася від випуску в 2023 році айфона з індексом Pro Max або Ultra. Про це повідомив редактор Bloomberg і головний інсайдер що стосується Apple Марк Гурман.

За його даними, замість звичного iPhone 15 Pro Max чи довгоочікуваного iPhone 15 Ultra, про який ходило багато чуток, Apple представить якусь збільшену версію iPhone 15 Pro.

Для ясності: Pro Max і Ultra цього року не буде. З'являться всього чотири моделі: [iPhone] 15, 15 Plus, 15 Pro і 15 Pro побільше – написав Гурман.

Гурман додав, що Ultra-версія таки є в планах Apple, але представлена вона буде не раніше наступного року, тобто в лінійці iPhone 16.

Нагадаємо, інформація про модель Ultra почала з'являтися ще у вересні 2022 року. Тоді про перейменування гаджета писали багато відомих інсайдерів, в тому числі Марк Гурман. Однак цього року чутки на цю тему вщухли.

У попередніх витоках говорилося, що iPhone 15 Ultra отримає яскравіший дисплей, ніж у Pro, подвійну селфі-камеру і титанову задню панель з загнутими гранями, аналогічної тій, що стоїть в Apple Watch Ultra.

Так чи інакше, доведеться дочекатися вересневого івенту Apple, на якому і буде представлена лінійка смартфонів iPhone 2023 року. Він відбудеться 12 вересня, а в продаж нові айфони надійдуть 22 числа.

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