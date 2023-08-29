Очікується, що головною новинкою вересневого івенту стане iPhone 15 Ultra з титановим корпусом і камерою-перископом.

Чутки підтвердилися: наступна велика презентація компанії Аpple пройде рівно через два тижні, 12 вересня, о 20:00 за київським часом. Онлайн-івент отримав назву "Жага чудес" (Wonderlust).

В ході заходу Apple повинна представити смартфони з лінійки iPhone 15, смарт-годинник Apple Watch Series 9 і Apple Watch Ultra 2-го покоління, і, можливо, оновлені AirPods.

З чуток, головною новинкою вересневого івенту стане iPhone 15 Ultra з титановим корпусом і камерою-перископом. Коштувати ця модель буде мінімум $1100. Приставкою Ultra Apple хоче ще більше підкреслити "преміальність" найдорожчого айфона в лінійці, як це зазвичай роблять Android-виробники.

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Чутки про iPhone 15 Ultra ходять ще з початку року. Він або прийде на зміну 15 Pro Max, або – стане п'ятою моделлю в лінійці цього року. Як буде насправді, дізнаємося через два тижні.

Що вже відомо про iPhone 15

Заміна Lightning на USB-C стане одним з ключових нововведень нових айфонів. Водночас повинна збільшитися потужність зарядки (до 35 Вт). Для порівняння, у iPhone 14 Pro швидкість зарядки обмежена 27 Вт, у більш дешевих iPhone 14 – до 20 Вт.

Базові моделі iPhone 15 будуть оснащені інтерактивним "островом" Dynamic Island і 48-Мп камерами, які є ексклюзивами iPhone 14 Pro, а старші запропонують новий процесор A17, рекордно вузьку рамку, 2 ТБ пам'яті в топі, настроювану кнопку замість перемикача звукових режимів та інші поліпшення.

Також очікується, що нові айфони будуть дуже автономним. Apple не тільки збільшить місткість акумуляторів, але і застосує абсолютно нову технологію багатошарових акумуляторів – таку ж отримає Samsung Galaxy S24.

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