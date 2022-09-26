Замість iPhone 15 Pro Max на ринок вийде Ultra-версія і в ній нарешті замінять застарілий Lightning на USB-C.

З моменту запуску iPhone 14 пройшло трохи менш як двоє тижнів, а мережа вже активно повниться чутками про його наступника. Обіцяють ексклюзивні функції та новий підхід до найменування.

Відомий аналітик і редактор Bloomberg Марк Гурман заявив, що замість iPhone 15 Pro Max в наступному році Apple випустить iPhone 15 Ultra. І в ньому нарешті замінять фірмовий Lightning на USB-C.

Очікується, що наявність портів USB-C призведете до поліпшення у швидкості зарядки та передачі даних – при цьому інші моделі iPhone 15 нібито збережуть застарілий Lightning. Цікаво, як Apple обіграє цей момент, враховуючи, що ЄС з 2024 року схвалив єдиний стандарт зарядки для всіх гаджетів, і "яблучна" компанія не може ігнорувати нові правила.

Відео дня

За роки існування смартфонів Apple назви айфонів змінювалися не часто. Раніше, коли істотні зміни вносилися кожні два роки, проміжні моделі отримували позначення S, а з релізом iPhone 6 були представлені збільшені версії з приставкою Plus.

У 2019 році Apple провела диверсифікацію лінійки смартфонів, почавши випускати базові моделі й дорожчі Pro і Pro Max. Тепер приставкою Ultra компанія хоче ще сильніше виділити преміальність найтоповішого Айфона в лінійці, як це зазвичай роблять Android-виробники.

iPhone 15: що ще відомо

Інший аналітик Росс Янг нещодавно заявляв, що новий інтерактивний виріз, що з'явився в iPhone 14 Pro, буде використаний у всіх моделях iPhone 15.

При цьому, попри запозичення ключової "фішки" просунутих Pro і Pro Max 14, базові моделі iPhone 15 знову не отримають 120-герцові дисплеї. Через це новомодна функція Always-On Display залишатиметься ексклюзивною для Pro-моделей.

Також ще до анонсу iPhone 14 інсайдери писали, що iPhone 15 отримає камеру-перископ. Але вона теж, найімовірніше буде фішкою найтоповішого Айфона в лінійці.

Вас також можуть зацікавити новини: