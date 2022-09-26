З моменту запуску iPhone 14 пройшло трохи менш як двоє тижнів, а мережа вже активно повниться чутками про його наступника. Обіцяють ексклюзивні функції та новий підхід до найменування.
Відомий аналітик і редактор Bloomberg Марк Гурман заявив, що замість iPhone 15 Pro Max в наступному році Apple випустить iPhone 15 Ultra. І в ньому нарешті замінять фірмовий Lightning на USB-C.
Очікується, що наявність портів USB-C призведете до поліпшення у швидкості зарядки та передачі даних – при цьому інші моделі iPhone 15 нібито збережуть застарілий Lightning. Цікаво, як Apple обіграє цей момент, враховуючи, що ЄС з 2024 року схвалив єдиний стандарт зарядки для всіх гаджетів, і "яблучна" компанія не може ігнорувати нові правила.
За роки існування смартфонів Apple назви айфонів змінювалися не часто. Раніше, коли істотні зміни вносилися кожні два роки, проміжні моделі отримували позначення S, а з релізом iPhone 6 були представлені збільшені версії з приставкою Plus.
У 2019 році Apple провела диверсифікацію лінійки смартфонів, почавши випускати базові моделі й дорожчі Pro і Pro Max. Тепер приставкою Ultra компанія хоче ще сильніше виділити преміальність найтоповішого Айфона в лінійці, як це зазвичай роблять Android-виробники.
iPhone 15: що ще відомо
Інший аналітик Росс Янг нещодавно заявляв, що новий інтерактивний виріз, що з'явився в iPhone 14 Pro, буде використаний у всіх моделях iPhone 15.
При цьому, попри запозичення ключової "фішки" просунутих Pro і Pro Max 14, базові моделі iPhone 15 знову не отримають 120-герцові дисплеї. Через це новомодна функція Always-On Display залишатиметься ексклюзивною для Pro-моделей.
Також ще до анонсу iPhone 14 інсайдери писали, що iPhone 15 отримає камеру-перископ. Але вона теж, найімовірніше буде фішкою найтоповішого Айфона в лінійці.