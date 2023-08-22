До презентації нових айфонів та інших яблучних новинок залишилося три тижні.

Відомо, що 12-13 вересня Apple представить нове покоління смартфонів iPhone, а в продаж вони надійдуть 22 числа. Однак без затримок до магазинів доберуться не всі моделі.

Як повідомляє авторитетний портал 9to5Mac з посиланням на свої джерела, топову версія iPhone 15 (Pro Max чи Ultra) з найпросунутішою камерою можуть відкласти на 3-4 тижні. Нібито затримка пов'язана з тим, що постачальник деталей для камер Sony не зміг вчасно надати датчик зображення.

Джерела говорять, що Apple готує найбільше оновлення камери для iPhone 15 Pro Max, який нарешті отримає перископний модуль. Даний тип сенсора забезпечить 10-кратний оптичний зум – тоді як актуальні айфони мають ліміт в 3x.

Відео дня

Раніше про перенесення iPhone 15 говорив авторитетний аналітик Джеффа Пу. Втім, за його даними, Apple затримає вихід стандартних моделей. Все через перехід на нові 48-Мп камери, які отримали Pro-моделі iPhone 14, через що існує ризик затримки у виробництві через проблеми з поставками.

Так це чи ні, доведеться дочекатися вересневого заходу Apple. Очікується, що окрім айфонів компанія покаже Apple Watch Series 9 і Ultra 2, і, можливо, нові AirPods.

Apple iPhone 15: головні відмінності від попередніх моделей

Відомо, що базові моделі iPhone 15 позбудуться "чубчика" на користь Dynamic Island і отримають більш круті камери. Водночас "прошкам" приписують продуктивний чіп A17, рекордно вузьку рамку, 2 ТБ пам'яті в топі, титановий корпус та інші поліпшення.

Одним з головних змін в 15-му поколінні стане відмова від роз'єму Lightning і перехід на USB. При цьому, є інформація, що Apple обмежить швидкість роботи "нерідних" зарядок USB-C в нових iPhone. Втім, в ЄС вже пригрозила компанії забороною на продаж смартфонів вЄвропі за реалізацію подібної ідеї.

Також усі чутки та витоки указують на те, що Apple підніме ціни на Pro-версії щодо торішніх гаджетів на 100-200 доларів. Ймовірно, подорожчають тільки преміальні моделі, 15 і 15 Plus будуть коштувати стільки ж, скільки коштували iPhone 14 і 14 Plus.

Вас також можуть зацікавити новини: