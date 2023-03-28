Водночас зовні нова система буде ще більше схожа на MacOS.

Весь інтернет вже готується до виходу Windows 12. Ймовірно, наступна версія ОС буде багато в чому зосереджена на підтримці роботи з ШІ. На це натякає, в тому числі інтеграція ChatGPT безпосередньо в панель завдань Windows 11 з останнім оновленням.

У зв'язку з цим наступна операційна система від Microsoft може мати більш суворі системні вимоги. Видання Deskmodder повідомляє, що для запуску Windows 12 буде необхідно пристрій з мінімум 8 ГБ оперативної пам'яті.

Для порівняння, щоб користуватися "одинадцяткою", необхідно як мінімум 4 гігабайти оперативної пам'яті. За даними джерела, збільшений обсяг ОЗУ дозволить забезпечити більш плавну роботу сервісу Microsoft Cloud PC.

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При цьому вимоги до процесора залишаться незмінними – 64-розрядний чіп, що працює на частоті не менше 1000 мегагерців. Скоріш за все, для зберігання операційної системи буде досить накопичувача місткістю від 64 гігабайт.

Windows 12 буде ще більш схожа на MacOS

У жовтні 2022 року Microsoft показала скріншот з прототипом наступної версії Windows. І вона, судячи з усього, буде дуже схожа на macOS від Apple.

Найбільш помітним є те, що інтерфейс став краще оптимізований для сенсорного введення, а панель завдань виконана у форматі "острова" з відступами від країв екрана. Інші значки, такі як батарея, підключення або годинник, перемістили вгору разом зі звітом про погоду.

Офіційний анонс Windows 12 очікується приблизно в той же час, коли Intel випустить процесори 14-го покоління – імовірно, це відбудеться в другій половині 2024 року. У самій Microsoft говорять, що нова операційна система буде багато в чому покладатися на хмарні сервіси та різні ШІ-інструменти.

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