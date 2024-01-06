Всього нові смартфони повинні отримати сім кольорів.

За пару тижнів до офіційної презентації в мережі засвітилися якісні рендери суперфлагмана Samsung Galaxy S24 Ultra в ексклюзивних кольорах.

Як вже відомо, нові смартфони повинні отримати сім кольорів: це сірий, чорний, фіолетовий і жовтий. Ексклюзивна палітра включає помаранчевий, бузковий і зелений відтінки – їх можна буде придбати тільки через інтернет-магазин компанії.

У плані дизайну S24 Ultra не зазнав змін, за винятком повністю плоского екрана. Показово, що Samsung, яка багато років тому і ввела моду на вигнуті екрани, закінчує випускати такі смартфони однією з перших.

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Ще одне нововведення – рамка буде виконана з титану, як і в iPhone 15 Pro з 15 Pro Max. В іншому нова модель буде схожа на попередника. На місці і впізнаваний блок камер з п'ятьма круглими модулями і стилус.

Флагманську лінійку Samsung Galaxy S24 офіційно представлять 17 січня 2024 року, а в продаж вона надійде в кінці місяця. Якщо базові моделі подешевшають, то топова модель S24 Ultra навпаки зросте в ціні, хоч і не набагато.

Всі смартфони будуть оснащені топовими процесорами Snapdragon 8 Gen 3, а основний упор Samsung зробить на штучному інтелекті. Корейська компанія хоче дати покупцям "найрозумніші смартфони в історії".

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