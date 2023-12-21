Очікується, що презентація нових флагманів Samsung відбудеться 17 січня, а в продаж вони надійдуть 30 січня.

Головні виробники не вміють зберігати секрети – щорічно важливі релізи зливають в мережу за тижні або навіть місяці до анонсу. Так сталося і з Samsung, коли інсайдери розповідали про всі характеристики майбутніх смартфонів серії Galaxy S24.

Бонусом інсайдери поділились якісними рендерами, на яких Galaxy S24 Ultra показали з усіх боків і в різних кольорах. При цьому до офіційної прем'єри ще майже місяць – вона намічена на 17 січня.

Samsung Galaxy S24 – що відомо

Всі три моделі лінійки отримають екрани з помітно підрослою максимальною яскравістю (2600 ніт) і захист від води та вологи за стандартом IP68.

У Galaxy S24 та Galaxy S24+ буде алюмінієва рамка, у Galaxy S24 Ultra – титанова.

Головний датчик основної камери S24 Ultra має роздільну здатність 200 Мп, буде підтримуватися зум 2х, 3х, 5х і 10х. у Galaxy S24 Ultra і Galaxy S24 Plus 12 ГБ оперативної пам'яті, у звичайного Galaxy S24 – 8 ГБ.

Galaxy S24 і Galaxy S24+ будуть продаватися в Європі та на деяких інших ринках з фірмовим процесором Exynos 2400. Galaxy S24 Ultra забезпечується чіпом від Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 по всьому світу.

Відео дня

На опублікованих промо-рендерах Galaxy S24 Ultra показано в стандартних кольорах, але ще будуть й ексклюзивні, які будуть доступні тільки при купівлі смартфона через офіційний сайт Samsung.

Здебільшого дизайн копіює минулі покоління, але є все ж декілька помітних змін: титанова рамка, плоский екран, а відступи навколо дисплея зменшаться. Відсік для стилуса на місці – зліва на нижній грані корпусу.

Очікується, що презентація лінійки Samsung Galaxy S24 відбудеться 17 січня – це на кілька тижнів раніше, ніж у попередників. А в продаж вони надійдуть 30 січня.

Попри низку поліпшень, зокрема супутниковий зв'язок, всі три моделі коштуватимуть стільки ж, скільки і Galaxy S23. Тобто S24 буде стартувати від 799 доларів, S24 Plus – від 999 доларів, а S24 Ultra обійдеться в 1199 доларів.

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