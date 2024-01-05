На європейському ринку цінник Galaxy S24 Ultra з накопичувачем на 1 ТБ перевалить за 1800 євро.

Презентація лінійки Samsung Galaxy S24 намічена на 17 січня. За 2 тижні до анонсу секретів майже не залишилося: вже відомі характеристика, дизайн та основні "фішки". Новий ж витік розкрив очікувані європейські ціни на смартфони лінійки.

Хороша новина – на базові версії Galaxy S24 і Galaxy S24+ ціни трохи нижче, ніж була у попередників. Погана новина – топова модель Galaxy S24 Ultra, яка буде конкурувати з iPhone 15 Pro Max, стане дорожче.

Вартість Samsung Galaxy S24:

Galaxy S24 (128 ГБ) – 899 євро (~37 500 грн) Відео дня

Galaxy S24 (256 ГБ) – 959 євро (~39 500 грн)

Galaxy S24+ (256 ГБ) – 1149 євро (~47 700 грн)

Galaxy S24+ (512 ГБ) – 1269 євро (~52 800 грн)

Galaxy S24 Ultra (256 ГБ) – 1449 євро (~60 200 грн)

Galaxy S24 Ultra (512 ГБ) – 1569 євро (~65 200 грн)

Galaxy S24 Ultra (1 ТБ) – 1809 євро (~75 200 грн)

Таким чином, цінник на Galaxy S24 Ultra буде на 50 євро вище, ніж у торішньої версії. Однак є і плюс: ця модель буде поставлятися з 12 ГБ ОЗУ в мінімальній конфігурації, тоді як найдешевша версія Galaxy S23 Ultra оснащувалася тільки 8 ГБ ОЗУ.

Джерело уточнило, що це ціни лінійки Samsung Galaxy S24 для Італії. В інших країнах Європи, найімовірніше, цінники не будуть сильно відрізнятися.

Нагадаємо, смартфони будуть оснащені топовими процесорами Snapdragon 8 Gen 3 або Samsung Exynos 2400 – в залежності від регіону продажів. А основний упор виробник зробить на штучному інтелекті. Корейська компанія хоче дати покупцям "найрозумніші смартфони в історії".

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