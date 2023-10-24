Презентація наступного покоління флагманських Samsung очікується на початку 2024 року.

Компанія Samsung зробить велику ставку на штучний інтелект (ШІ) у своїх нових флагманах Galaxy S24, навіть перевершивши те, що пропонують конкуренти з Google в лінійці Pixel 8.

Згідно з даними порталу SamMobile, моделі серії Galaxy S24 отримають функціонал, взятий безпосередньо з ChatGPT і Google Bard. Наприклад, можливість створювати контент і історії на основі декількох ключових слів, наданих користувачем.

Також будуть фірмові фішки на основі ШІ, розроблені самою Samsung. Частина можливостей повинна бути доступна онлайн, а частина офлайн. Наприклад, в нових пристроях з'явиться вбудована можливість створювати зображення по текстовому опису.

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Ну і наостанок Samsung постарається прокачати свого цифрового помічника Bixby, щоб не відставати від конкурентів – ймовірно, він перетвориться на подобу ChatGPT.

Що ще відомо про Galaxy S24

Схоже, Samsung збирається реалізувати в новій лінійці Galaxy S24 всі найостанніші тренди і функції. Ми вже чули про титанову рамку, супервузку рамку і рекордні 2 Гбайт пам'яті.

Раніше стали відомі всі ключові характеристики топового Galaxy S24 Ultra. Якщо інформація правдива, то користувачів чекає куди більше нововведень, ніж при переході з S22 Ultra на S23 Ultra. Презентація очікується на початку 2024 року, в січні або лютому.

Також відомо про плани виробника вже в наступному році випустити сенсор камери з рекордною роздільною здатністю 440 Мп. Очікується, що першим таку камеру отримає Galaxy S25 Ultra.

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