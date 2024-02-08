Хоч Samsung славиться тривалою підтримкою своїх смартфонів, рано чи пізно вони теж застарівають. Напередодні компанія оновила "застарілий" список, до якого потрапили популярні у користувачів моделі, пише Gizchina.
У списку є Galaxy A51 – один з найхітовіших бюджетників Samsung, випущений чотири роки тому. Смартфон пропонував збалансований набір характеристик, а коштував всього 250 доларів. Статистика показує, що він був одним з найбільш продаваних смартфонів 2020 року.
Які пристрої Samsung першими втратили підтримку в 2024:
- Samsung Galaxy A51
- Samsung Galaxy A01
- Samsung Galaxy Tab S6 5G
- Samsung Galaxy W20 5G
Ці смартфони і планшети не тільки позбудуться нових функцій, але також залишаться без оновлень безпеки й не будуть ремонтуватися в офіційних сервісних центрах компанії. Тому користуватися ними не тільки несучасно, але і небезпечно.
Загалом, політика оновлення Samsung передбачає підтримку протягом 4 років після випуску. Таким чином, Android 13 став останнім оновленням для перерахованих вище пристроїв.
Як відомо, флагманська лінійка Samsung Galaxy S24 отримала рекордну підтримку Android. Вони будуть отримувати нові функції і патчі безпеки протягом 7 років, тобто будуть актуальними аж до 2031 року.
Якщо ви замислюєтеся про апгрейд, популярний бенчмарк AnTuTu оновив свій традиційний рейтинг найкрутіших за ціною/потужності смартфонів на початок 2024 року. Найвигіднішою покупкою сьогодні фахівці називають моделі серії Redmi K70.