Galaxy A51 та інші смартфони Samsung більше не оновлюватимуться / фото Samsung

Хоч Samsung славиться тривалою підтримкою своїх смартфонів, рано чи пізно вони теж застарівають. Напередодні компанія оновила "застарілий" список, до якого потрапили популярні у користувачів моделі, пише Gizchina.

У списку є Galaxy A51 – один з найхітовіших бюджетників Samsung, випущений чотири роки тому. Смартфон пропонував збалансований набір характеристик, а коштував всього 250 доларів. Статистика показує, що він був одним з найбільш продаваних смартфонів 2020 року.

Які пристрої Samsung першими втратили підтримку в 2024:

  • Samsung Galaxy A51
  • Samsung Galaxy A01
  • Samsung Galaxy Tab S6 5G
  • Samsung Galaxy W20 5G

Ці смартфони і планшети не тільки позбудуться нових функцій, але також залишаться без оновлень безпеки й не будуть ремонтуватися в офіційних сервісних центрах компанії. Тому користуватися ними не тільки несучасно, але і небезпечно.

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Загалом, політика оновлення Samsung передбачає підтримку протягом 4 років після випуску. Таким чином, Android 13 став останнім оновленням для перерахованих вище пристроїв.

Як відомо, флагманська лінійка Samsung Galaxy S24 отримала рекордну підтримку Android. Вони будуть отримувати нові функції і патчі безпеки протягом 7 років, тобто будуть актуальними аж до 2031 року.

Якщо ви замислюєтеся про апгрейд, популярний бенчмарк AnTuTu оновив свій традиційний рейтинг найкрутіших за ціною/потужності смартфонів на початок 2024 року. Найвигіднішою покупкою сьогодні фахівці називають моделі серії Redmi K70.

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