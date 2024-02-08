Galaxy A51 та інші популярні моделі досягли кінця свого життєвого циклу.

Хоч Samsung славиться тривалою підтримкою своїх смартфонів, рано чи пізно вони теж застарівають. Напередодні компанія оновила "застарілий" список, до якого потрапили популярні у користувачів моделі, пише Gizchina.

У списку є Galaxy A51 – один з найхітовіших бюджетників Samsung, випущений чотири роки тому. Смартфон пропонував збалансований набір характеристик, а коштував всього 250 доларів. Статистика показує, що він був одним з найбільш продаваних смартфонів 2020 року.

Які пристрої Samsung першими втратили підтримку в 2024:

Samsung Galaxy A51

Samsung Galaxy A01

Samsung Galaxy Tab S6 5G

Samsung Galaxy W20 5G

Ці смартфони і планшети не тільки позбудуться нових функцій, але також залишаться без оновлень безпеки й не будуть ремонтуватися в офіційних сервісних центрах компанії. Тому користуватися ними не тільки несучасно, але і небезпечно.

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Загалом, політика оновлення Samsung передбачає підтримку протягом 4 років після випуску. Таким чином, Android 13 став останнім оновленням для перерахованих вище пристроїв.

Як відомо, флагманська лінійка Samsung Galaxy S24 отримала рекордну підтримку Android. Вони будуть отримувати нові функції і патчі безпеки протягом 7 років, тобто будуть актуальними аж до 2031 року.

Якщо ви замислюєтеся про апгрейд, популярний бенчмарк AnTuTu оновив свій традиційний рейтинг найкрутіших за ціною/потужності смартфонів на початок 2024 року. Найвигіднішою покупкою сьогодні фахівці називають моделі серії Redmi K70.

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