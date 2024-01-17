Samsung представила лінійку Galaxy S24 c ІІ-фішками / фото Samsung

Бренд Samsung провів першу в цьому році велику презентацію Unpacked, на якій представив флагманську серію Galaxy S24. Як і в попередниках, в неї входять три моделі: S24, S24+ і S24 Ultra.

Головна ставка в новому поколінні була зроблена на ШІ-фішки. Galaxy AI – так називається комплексна система мобільного штучного інтелекту. Також Samsung пообіцяла випускати оновлення операційної системи Android для новинок протягом рекордних семи років. 

Galaxy S24 і S24+

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Відмінностей між ними не так багато. У Galaxy S24 панель діагоналлю 6.2 дюйма, до 8+256 ГБ пам'яті і батарея на 4000 мАг зі швидкою зарядкою на 25 Вт, а в Galaxy S24+ встановили 6,7-дюймовий екран, до 12+512 ГБ пам'яті і акумулятор на 4900 мАг з зарядкою 45 Вт. 

Обидва смартфони отримали Dynamic AMOLED-матрицю з кадровою частотою 120 Гц, яка прикрита загартованим склом Gorilla Glass Victus 2. Набір камер однаковий: 12 Мп для селфі, основна на 50 Мп, 12-Мп надширококутна камера і 10-Мп телеоб'єктив з можливістю триразового оптичного збільшення.

Всередині новинок є деякі серйозно зміни. Головне нововведення – топовий процесор Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy, який дозволяє долучити просунуті ШІ-функції. Але в Європі смартфони будуть продаватися з фірмовим Exynos 2400.

Galaxy S24 Ultra

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Серед відмінних рис топової моделі в цьому році не тільки стилус і камера на 200 Мп, але і новий телеоб'єктив на 50 Мп – в смартфонах компанії такого ще не було. Та й за іншими параметрами Galaxy S24 Ultra перевершує молодших побратимів. 

У нього 6.8-дюймовий екран з роздільною здатністю 3120×1440 пікселів і склом вже Corning Gorilla Glass Victus Armor, до 12 ГБайт + 1 ТБ пам'яті в топі і батарея місткістю 5000 мАг з підтримкою швидкої зарядки 45 Вт. Телефону дістався розігнаний Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3.

Фото Galaxy S24 Ultra 17 січня 2024
Фото Galaxy S24 Ultra 17 січня 2024
Фото Galaxy S24 Ultra 17 січня 2024

Фотографує ця модель краще "базових" завдяки чотирьом модулям: основного на 200 МП, надширококутного на 12 МП і двох телеоб'єктивів по 10 Мп (3-кратний оптичний зум) і 50 МП (5-кратний оптичний зум). Також є датчик глибини Laser AF.

У плані дизайну новинка мало відрізняється від попередника. Але торцева рамка тепер виконана не з посиленого алюмінію, а титану. Судячи з усього, використання титану в дизайні смартфонів тепер буде новим трендом.

Samsung Galaxy S24 – ціна та дата виходу

Старт продажів всіх новинок намічений на 31 січня, ціни такі:

  • Galaxy S24 від 899 євро (~37 000 грн)
  • Galaxy S24+ від 1149 євро (~47 200 грн)
  • Galaxy S24 Ultra від 1449 євро (~60 000 грн).

Samsung Galaxy S24 – огляд смартфонів

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