Старт продажів всіх новинок намічений на 31 січня.

Бренд Samsung провів першу в цьому році велику презентацію Unpacked, на якій представив флагманську серію Galaxy S24. Як і в попередниках, в неї входять три моделі: S24, S24+ і S24 Ultra.

Головна ставка в новому поколінні була зроблена на ШІ-фішки. Galaxy AI – так називається комплексна система мобільного штучного інтелекту. Також Samsung пообіцяла випускати оновлення операційної системи Android для новинок протягом рекордних семи років.

Galaxy S24 і S24+

Відмінностей між ними не так багато. У Galaxy S24 панель діагоналлю 6.2 дюйма, до 8+256 ГБ пам'яті і батарея на 4000 мАг зі швидкою зарядкою на 25 Вт, а в Galaxy S24+ встановили 6,7-дюймовий екран, до 12+512 ГБ пам'яті і акумулятор на 4900 мАг з зарядкою 45 Вт.

Обидва смартфони отримали Dynamic AMOLED-матрицю з кадровою частотою 120 Гц, яка прикрита загартованим склом Gorilla Glass Victus 2. Набір камер однаковий: 12 Мп для селфі, основна на 50 Мп, 12-Мп надширококутна камера і 10-Мп телеоб'єктив з можливістю триразового оптичного збільшення.

Всередині новинок є деякі серйозно зміни. Головне нововведення – топовий процесор Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy, який дозволяє долучити просунуті ШІ-функції. Але в Європі смартфони будуть продаватися з фірмовим Exynos 2400.

Galaxy S24 Ultra

Серед відмінних рис топової моделі в цьому році не тільки стилус і камера на 200 Мп, але і новий телеоб'єктив на 50 Мп – в смартфонах компанії такого ще не було. Та й за іншими параметрами Galaxy S24 Ultra перевершує молодших побратимів.

У нього 6.8-дюймовий екран з роздільною здатністю 3120×1440 пікселів і склом вже Corning Gorilla Glass Victus Armor, до 12 ГБайт + 1 ТБ пам'яті в топі і батарея місткістю 5000 мАг з підтримкою швидкої зарядки 45 Вт. Телефону дістався розігнаний Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3.

Фотографує ця модель краще "базових" завдяки чотирьом модулям: основного на 200 МП, надширококутного на 12 МП і двох телеоб'єктивів по 10 Мп (3-кратний оптичний зум) і 50 МП (5-кратний оптичний зум). Також є датчик глибини Laser AF.

У плані дизайну новинка мало відрізняється від попередника. Але торцева рамка тепер виконана не з посиленого алюмінію, а титану. Судячи з усього, використання титану в дизайні смартфонів тепер буде новим трендом.

Samsung Galaxy S24 – ціна та дата виходу

Старт продажів всіх новинок намічений на 31 січня, ціни такі:

Galaxy S24 від 899 євро (~37 000 грн)

Galaxy S24+ від 1149 євро (~47 200 грн)

Galaxy S24 Ultra від 1449 євро (~60 000 грн).

Samsung Galaxy S24 – огляд смартфонів

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