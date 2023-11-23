Компанія Xiaomi поповнила список EOS (End of Support, закінчення підтримки) новими смартфонами, які більше не будуть отримувати ніякі оновлення. Цього разу виробник "поховав" 4 популярні моделі, які вийшли в 2020 році.
Телефони, які стали раритетами: Poco X3 і Poco X3 NFC, а також Xiaomi Mi 10T і Mi 10T Pro. Всі чотири моделі, як і було обіцяно, отримували обнови протягом трьох років.
Попадання смартфона в EOS має відчутні наслідки для користувачів. Вони не тільки не отримуватимуть оновлення Android та MIUI, але й патчі безпеки. Тобто з цього моменту користуватися ними варто на свій страх і ризик. Одним з альтернативних рішень є установка неофіційних прошивок, створених ентузіастами.
Зауважимо, що Xiaomi, починаючи з вересня цього року, продовжила період підтримки до чотирьох років мажорних оновлень Android і п'яти років для оновлень безпеки. Як відомо, Xiaomi та її суббренди (Redmi і Poco) до цього пропонували чи не найкоротший термін підтримки серед виробників смартфонів.
Нагадаємо, наприкінці літа Xiaomi визнала застарілими Redmi Note 9 і Redmi 9 – обидві моделі були "улюбленцями" українців. А всього сумарно з початку 2023 року китайська фірма розлучилася з понад 50 смартфонами.
Раніше в цьому місяці компанія Xiaomi випустила відразу два ультрабюджетних смартфони – у них при собі великий екран, оптимальний процесор та багато пам'яті. За ціною $110 і $125 вони повинні стати новими бюджетними хітами виробника.
Своєю чергою, Apple повернула в продаж улюблений iPhone у користувачів. Цікаво, але найбільшою симпатією сьогодні користуються компактні Айфони, які відрізняються маленьким екраном, в порівнянні з сучасними моделями.