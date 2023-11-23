Xiaomi Poco X3 та інші популярні моделі досягли кінця свого життєвого циклу.

Компанія Xiaomi поповнила список EOS (End of Support, закінчення підтримки) новими смартфонами, які більше не будуть отримувати ніякі оновлення. Цього разу виробник "поховав" 4 популярні моделі, які вийшли в 2020 році.

Телефони, які стали раритетами: Poco X3 і Poco X3 NFC, а також Xiaomi Mi 10T і Mi 10T Pro. Всі чотири моделі, як і було обіцяно, отримували обнови протягом трьох років.

Попадання смартфона в EOS має відчутні наслідки для користувачів. Вони не тільки не отримуватимуть оновлення Android та MIUI, але й патчі безпеки. Тобто з цього моменту користуватися ними варто на свій страх і ризик. Одним з альтернативних рішень є установка неофіційних прошивок, створених ентузіастами.

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Зауважимо, що Xiaomi, починаючи з вересня цього року, продовжила період підтримки до чотирьох років мажорних оновлень Android і п'яти років для оновлень безпеки. Як відомо, Xiaomi та її суббренди (Redmi і Poco) до цього пропонували чи не найкоротший термін підтримки серед виробників смартфонів.

Нагадаємо, наприкінці літа Xiaomi визнала застарілими Redmi Note 9 і Redmi 9 – обидві моделі були "улюбленцями" українців. А всього сумарно з початку 2023 року китайська фірма розлучилася з понад 50 смартфонами.

Раніше в цьому місяці компанія Xiaomi випустила відразу два ультрабюджетних смартфони – у них при собі великий екран, оптимальний процесор та багато пам'яті. За ціною $110 і $125 вони повинні стати новими бюджетними хітами виробника.

Своєю чергою, Apple повернула в продаж улюблений iPhone у користувачів. Цікаво, але найбільшою симпатією сьогодні користуються компактні Айфони, які відрізняються маленьким екраном, в порівнянні з сучасними моделями.

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