Найвигіднішою покупкою сьогодні фахівці називають моделі серії Redmi K70.

Творці популярного бенчмарка AnTuTu опублікували перший в 2024 році топ найкращих Аndroid-смартфонів за співвідношенням ціна/продуктивність. Для зручності він розбитий на різні цінові категорії – всі вони пропонують по максимуму функціонала за адекватну ціну.

Найвигіднішою покупкою сьогодні фахівці називають моделі серії Redmi K70 – вони найкращі у своїй ціновій категорії. І багато в чому найкращі пристрої за всю історію бренду.

Серед Android-смартфонів, які можна купити до 280 доларів, лідером став Redmi К70Е на актуальному чипсеті Dimensity 8300 Ultra. За такий цінник у нього немає конкурентів. Друге і третє місця дісталося Redmi Note 12 Turbo і Redmi Note 12T Pro.

Далі йде рейтинг смартфонів, які продаються від 280 до 420 доларів. Цей топ очолив iQOO Neo9 – найдоступніший флагман на Snapdragon 8 Gen 2. Друге і третє місце за Redmi K70 і Redmi K60 Ultra.

За ціною до 560 доларів перші три місця належать Redmi K70 Pro, Realme GT5 Pro та Meizu 21. Відео дня

Остання категорія включає смартфони-флагмани, ціни на які стартують від 560 доларів. Тут найкращим назвали OnePlus 12 – ця модель отримала найбільш передові рішення в індустрії, при цьому ціна залишилася колишньою.

Якщо ви в пошуках потужної начинки, AnTuTu ділився рейтингом найпотужніших Android-смартфонів на початок 2024 року. Основну частину списку зайняли флагмани на базі новітнього Snapdragon 8 Gen 3, але лідером все ж виявилася модель з процесором MediaTek.

А якщо ж вам потрібен смартфон з найкращим екраном, експерти DxOMark склали актуальний топ на початок 2024 року. Провідні позиції займають пристрої від Samsung і Google, тоді як новітній Айфон не потрапив навіть в топ-5.

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