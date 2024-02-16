Перше оновлення ПЗ для Galaxy S24 включає помітні поліпшення камери і дисплея.

Компанія Samsung почала розповсюдження масштабного оновлення для смартфонів серії Galaxy S24, яке, окрім усього іншого, приносить суттєві поліпшення камери.

Згідно з офіційним списком змін, виробник покращив можливості масштабування, портретний режим, нічну зйомку та фільмування через задню камеру.

У коментарях користувачі хвалять камеру після оновлення, особливо покращену якість знімків при зйомці яскравих фото з контровим світлом. А люди, квіти і багато іншого стали краще завдяки оптимізованій експозиції і передачі кольору в режимі фото.

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Також у свіжому оновленні Samsung виправила проблему тьмяного екрана, на яку найчастіше скаржилися власники Galaxy S24. У налаштуваннях екрана з'явився повзунок "Яскравість", що дозволяє користувачам налаштовувати яскравість екрана відповідно до своїх уподобань.

Якщо у вас S24, S24+ або S24 Ultra, ви вже можете перевірити наявність нового оновлення. Для цього перейдіть в "Налаштування" → "Оновлення ПЗ і натисніть "Завантажити та встановити".

Раніше фахівці DxOMark протестували новий суперфлагман Samsung. Незважаючи на те, що виробник позиціює Galaxy S24 Ultra як найкращий камерофон на ринку, він не потрапив навіть до першої десятки і поступився звичайному iPhone 15.

Як відомо, флагманська лінійка смартфонів Samsung Galaxy S24 отримала рекордну підтримку Android. Вони будуть отримувати нові функції і патчі безпеки протягом 7 років, тобто будуть актуальними аж до 2031 року.

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