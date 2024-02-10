Попри те, що виробник позиціює Galaxy S24 Ultra як найкращий камерофон на ринку, він не потрапив навіть в першу десятку рейтингу DxOMark.

Авторитетні фахівці DxOMark протестували новий флагман Samsung. Незважаючи на те, що виробник позиціонує Galaxy S24 Ultra як найкращий камерофон на ринку, він не потрапив навіть в першу десятку й поступився звичайному iPhone 15.

Флагман отримав 144 бали – 144 за фото, 137 за відео і 145 за зум – та в загальному рейтингу камерофонів зайняв 18 місце. Приблизно на цьому ж рівні знаходяться iPhone 15 Plus, Huawei P50 Pro і iPhone 14 Pro / 14 Pro Max.

Експерти похвалили S24 Ultra за "приємну" яскравість при будь-яких умовах, точну експозицію навіть при слабкому освітленні, нейтральний баланс білого, хорошу деталізацію при яскравому світлі та ефективну стабілізацію відео.

Однак розчарувала низька глибина різкості, помітна затримка між натисканням затвора і зйомкою, нестабільність експозиції і балансу білого на фото і відео, а також втрата дрібних деталей при слабкому освітленні. Особливо, за словами експертів, підкачала якість зйомки відео.

Зразки фото можна переглянути нижче:

Рейтинг DxOMark все ще очолює Huawei Mate 60 Pro+. Також в першу десятку потрапили iPhone 15 Pro / Pro Max. Google Pixel 8 Pro, Oppo Find X6 Pro, Honor Magic 5 Pro, Oppo Find X6 та vivo X100 Pro. Всі вони підійдуть навіть найвибагливішим любителям мобільної фотографії.

А ось у рейтингу екранів DxOMark новий флагман Samsung таки зайняв перше місце, випередивши всіх конкурентів, включаючи Google Pixel 8, колишнього лідера. Тога як iPhone 15 не потрапив навіть в топ-5.

Також під час тестів з'ясувалось, що у Samsung Galaxy S24 Ultra куди краще автономність, ніж у iPhone 15 Pro Max. Південнокорейський флагман не тільки обійшов Айфон, але й встановив рекорд серед неігрових смартфонів.

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