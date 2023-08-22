Ідея проста і, ймовірно, комусь дійсно допоможе зважитися пересісти з айфона на самсунг.

Samsung оновив веб-додаток Try Galaxy – він дозволяє користувачам iPhone спробувати імітацію інтерфейсу One UI через веб-додаток. Раніше можна було емулювати тільки звичайні Galaxy, а тепер компанія пропонує отримати досвід використання Galaxy Z Fold.

Щоб дізнатися, що відчувають власники "фолдів", вам буде потрібно два смартфони Apple однакового розміру. Кожен з iPhone буде працювати як половинка розкладачки. Все працює через веб-додаток, тож це лише демонстрація можливостей.

Ідея проста і, ймовірно, комусь дійсно допоможе зважитися пересісти з айфона на самсунг.

Відео дня

Раніше цього літа Samsung представила лінійку складних пристроїв п'ятого покоління. Є відомості, що Apple теж експериментує з технологією складних смартфонів, але поки немає інформації про те, коли складаний айфон побачить світ.

Очікувалося, що гнучкий айфон може вийти в 2023 році, але джерела говорили, що Apple перемикнулась на розробку MacBook з гнучким дисплеєм і без звичної клавіатури. Тепер очікується, що гнучкий айфон вийде не раніше 2026 року.

Раніше у мережі був опублікований патент Apple, з якого випливає, що екран такого айфона може бути виконаний зі спеціального "самовідновлюваного" матеріалу, який зможе "загоювати" подряпини і вм'ятини.

Вас також можуть зацікавити новини: