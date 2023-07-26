Galaxy Z Fold 5 і Galaxy Z Flip 5 виявилися тонше попередніх версій.

Samsung представив п'яте покоління складних смартфонів, в тому числі флагманський Galaxy Z Fold 5 з діагоналлю 7,6 дюйма. Завдяки новому шарнірному механізму смартфон став тоншим і легшим, його товщина - 13,4 мм, вага - 253 г.

Смартфон, який в розкладеному стані схожий на книгу і, за заявою компанії, володіє "потужністю ПК", доступний в трьох кольорах - блакитному, чорному і бежевому, пише gagadget.

Ще один складаний смартфон, який компанія показала на презентації, Galaxy Z Flip 5 з діагоналлю 6,7 дюйма, також став трохи тонше в порівнянні з моделями колишнього покоління. Крім того, одну зовнішню сторону телефону майже повністю займає дисплей, залишаючи лише пару отворів для об'єктивів подвійної камери. Звичайно, це відкриває більше можливостей використання смартфона в закритому стані.

Відео дня

Головним надбанням можна назвати можливість використання повноцінної QWERTY-клавіатури. І навіть якщо власник смартфона не стане користуватися софтом на зовнішньому екрані, для зйомки камерою це помітна перевага – тому що площа екрану стала більше.

Смартфон доступний в чотирьох кольорах - м'ятному, графітовому, бежевому і лавандовому.

Новинки у світі телефонів - деталі

Корпорація Samsung оновила список застарілих пристроїв, які отримають оновлення до One UI 6.0 на базі Android 14. До нього увійшли чотири моделі: Galaxy A52, Galaxy a52s, Galaxy A52 5g і Galaxy a72, а також планшет Galaxy Tab S7 fe. Всі перераховані гаджети надійшли в продаж в 2021 році і "з коробки" працювали під управління Android 11.

Появляться свіжа інформація про майбутні релізи компанії OnePlus. OnePlus 12 зможе похвалитися збільшеним акумулятором, Snapdragon 8 Gen 3 і новими камерами. За словами авторитетного інсайдера OnLeaks, OnePlus стане одним з перших смартфонів на базі ще не представленого процесора від Qualcomm, який анонсують в кінці жовтня. Сам смартфон представлять і випустять в грудні.

Вас також можуть зацікавити новини: