Очікувана гарнітура змішаної реальності (XR) від Samsung вийде помітно пізніше намічених термінів, говорять джерела корейського видання SBS Biz. Плани змінилися через представлену напередодні Apple Vision Pro.
У звіті йдеться, що Samsung відклала випуск свого конкурента Apple Vision Pro мінімум "на шість місяців". Спочатку очікувалося, що XR-пристрій надійде у виробництво на початку 2024 року.
Як повідомляється, причиною перенесення презентації XR-гарнітури Samsung стало бажання південнокорейської компанії підвищити щільність пікселів з 2000 до 3000 точок на дюйм (у гарнітури Apple – 3400 PPI). Samsung Electronics вже сповістила своїх постачальників екранів BOE і Samsung Display про зміну графіка виробництва.
У лютому 2023 року тріо Samsung, Qualcomm і Google анонсувало співпрацю у створенні платформи змішаної реальності. ПЗ буде засновано на базі операційної системи Android, а в якості обчислювального центру – рішення серії Snapdragon XR.
Варто зауважити, що це вже не перший досвід компанії в області віртуальної реальності: в минулому Samsung випускала VR-шоломи Gear VR і Odyssey Plus, проте обидва продукти не мали великого успіху.
Apple Vision Pro: що відомо про революційний гаджет
Це найпередовіша гарнітура змішаної реальності для перегляду фільмів, спілкування та роботи. Пристрій нагадує футуристичну гірськолижну маску і дозволяє "накладати" картинку поверх реальності, відображаючи різні інтерфейси. Розробник описує Vision Pro як "новий тип комп'ютера, який доповнює реальність, плавно змішуючи цифровий світ з реальним"
Пристрій повністю автономний – він не прив'язаний до смартфона чи комп'ютера, і пов'язаний тільки "шнурком" з акумулятором, який ховається в кишеню. Продажі Apple Vision Pro почнуться на початку наступного року. Ціна – 3499 доларів (близько 130 000 грн). Цю технологію компанія Apple за правом вважає майбутнім комп'ютерної техніки.
Раніше УНІАН вже повідомляв, що Apple також готує здешевлену версію своїх нових "диво-окулярів". Вона з'явиться в кінці 2025 року – тобто через 2 роки після оригінального Vision Pro.