Гарнітура змішаної реальності корейського виробника вийде помітно пізніше намічених термінів.

Очікувана гарнітура змішаної реальності (XR) від Samsung вийде помітно пізніше намічених термінів, говорять джерела корейського видання SBS Biz. Плани змінилися через представлену напередодні Apple Vision Pro.

У звіті йдеться, що Samsung відклала випуск свого конкурента Apple Vision Pro мінімум "на шість місяців". Спочатку очікувалося, що XR-пристрій надійде у виробництво на початку 2024 року.

Як повідомляється, причиною перенесення презентації XR-гарнітури Samsung стало бажання південнокорейської компанії підвищити щільність пікселів з 2000 до 3000 точок на дюйм (у гарнітури Apple – 3400 PPI). Samsung Electronics вже сповістила своїх постачальників екранів BOE і Samsung Display про зміну графіка виробництва.

У лютому 2023 року тріо Samsung, Qualcomm і Google анонсувало співпрацю у створенні платформи змішаної реальності. ПЗ буде засновано на базі операційної системи Android, а в якості обчислювального центру – рішення серії Snapdragon XR.

Варто зауважити, що це вже не перший досвід компанії в області віртуальної реальності: в минулому Samsung випускала VR-шоломи Gear VR і Odyssey Plus, проте обидва продукти не мали великого успіху.

Apple Vision Pro: що відомо про революційний гаджет

Це найпередовіша гарнітура змішаної реальності для перегляду фільмів, спілкування та роботи. Пристрій нагадує футуристичну гірськолижну маску і дозволяє "накладати" картинку поверх реальності, відображаючи різні інтерфейси. Розробник описує Vision Pro як "новий тип комп'ютера, який доповнює реальність, плавно змішуючи цифровий світ з реальним"

Пристрій повністю автономний – він не прив'язаний до смартфона чи комп'ютера, і пов'язаний тільки "шнурком" з акумулятором, який ховається в кишеню. Продажі Apple Vision Pro почнуться на початку наступного року. Ціна – 3499 доларів (близько 130 000 грн). Цю технологію компанія Apple за правом вважає майбутнім комп'ютерної техніки.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що Apple також готує здешевлену версію своїх нових "диво-окулярів". Вона з'явиться в кінці 2025 року – тобто через 2 роки після оригінального Vision Pro.

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