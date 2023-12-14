Мобільний оператор "Київстар" вже запустив голосовий зв'язок.

Національний роумінг для абонентів мобільного оператора "Київстар" не працює і поки працювати не буде. Як повідомляє кореспондент УНІАН про це сказав народний депутат України, голова підкомітету з питань кібербезпеки, кіберборони і зв'язку Олександр Федієнко.

"Це пов'язано з тим, що вражене саме ядро, тому ті рекомендації, що включіть іншого оператора і з будь-якого МНП перейдіть на роботу іншого оператора — це не буде працювати. Тут потрібен фізичний перехід. Тобто інша сім-карта", - розповів він.

Він також відзначив, що станом на 14 грудня "Київстар" вже поступово запустив голосовий зв'язок.

Відео дня

"Тобто, голосовий зв'язок буде, але передачі даних, смс-повідомлень поки не буде. Це питання часу", - сказав депутат.

За його словами, команди працюють паралельно над тим, щоб відновити передачу даних - цифровий зв'язок і смс-повідомлення.

"Я прогнозую, з врахувань, що я спілкуюсь із "Київстаром", на це потрібен час, але це не день, не два, не три. В цьому питанні я прогнозував, що "голос" запустять за два дні, так і сталося. Два дні — вони запустили "голос", але "дату" запускати трохи складніше. Фіксований інтернет вони запустили ще раніше. Тобто він є. Тому треба почекати", — сказав депутат.

Крім того, він відзначив, що такого роду кібератак в Європі ще не було.

"У світі - це була Австралія та Японія. Там були такі кібератаки", - додав він.

Проблеми у роботі "Київстар" - що відомо.

12 грудня стався масштабний збій в роботі "Київстар". Були відсутні мобільний зв'язок, інтернет та працював сайт оператора. В "Київстар" пояснили, що мережа зазнала потужної хакерської атаки. У зв'язку з цим Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом кібератаки на оператора.

Пізніше Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України повідомила, що послуги національного роумінгу для абонентів "Київстар" тимчасово заблоковані для уникнення перевантаження мереж інших операторів.

13 грудня о 18:00 "Київстар" розпочав включення голосового зв'язку по всій Україні. Тоді зазначили, що відновлення послуг відбуватиметься поступово, тому до кінця дня ще можливі короткочасні складнощі.

Вас також можуть зацікавити новини: