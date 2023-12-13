Фахівці досліджують кібератаку на мережу телеком-оператора "Київстар".

Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України повідомила, що послуги національного роумінгу для абонентів "Київстар" тимчасово заблоковані для уникнення перевантаження мереж інших операторів. Про це повідомляє прес-служба Держспецзв’язку.

"Для уникнення перевантаження мереж інших операторів, за запитом СБУ, Національний центр оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій видав розпорядження про тимчасове блокування послуги національного роумінгу для абонентів "Київстар", - йдеться в повідомленні.

Фахівці Урядової команди реагування на комп’ютерні надзвичайні події CERT-UA, що діє при Держспецзв’язку, разом з СБУ та представниками телеком-оператора працюють над дослідженням кіберінциденту.

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Збій у роботі "Київстар" - останні новини

12 грудня відбувся масштабний збій в роботі українського оператора "Київстар" - відсутні мобільний зв'язок, інтернет та не працював сайт оператора. В "Київстар" пояснили, що мережа зазнала потужної хакерської атаки.

Пізніше в Мінцифри заявили, що національний роумінг не працює через те, що мережа "Київстару" не може передати інформацію про своїх абонентів мережам інших операторів.

Служба безпеки України вже відкрила кримінальне провадження за фактом кібератаки на мобільного оператора. За однією з версій за хакерською атакою можуть стояти спецслужби РФ.

13 грудня президент компанії "Київстар" Олександр Комаров повідомив, що "Київстар" планує відновлення деяких сервісів о другій половині дня.

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