Під час роботи ШІ "згодовували" знімки з супутників, після чого він звіряв їх з базами даних земельного кадастру.

У Франції закінчилося успішне випробування штучного інтелекту (ШІ) для виявлення незадекларованих басейнів. Всього вдалося виявити понад 20 тисяч прихованих будівель.

Як повідомляє The Guardian, таким чином вдалося повернути в казну більше ніж 10 мільйонів євро.

Річ у тім, що згідно з французьким законодавством, розмір податку на майно залежить від його орендної вартості – так, стандартний басейн 30 м2 буде обкладатися додатковим 200 євро на рік. Через цю особливість будь-які зміни на території дільниць необхідно реєструвати протягом 90 днів. Як з'ясувалося, багато французів для економії не декларували басейни.

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Вважається, що Франція є лідером серед європейських країн за кількістю приватних басейнів – близько 3,2 мільйона. Більше тільки в США. Популярність особистих басейнів в країні різко зросла після початку пандемії у 2020 році, оскільки все більше людей перейшли на дистанційну роботу.

Під час роботи ШІ "згодовували" супутникові знімки. Далі він звіряв їх з базами даних земельного кадастру. Автори проєкту відзначають, що похибка системи становить приблизно 30% – іноді ШІ помилково сприймав сонячні батареї за басейни або, навпаки, не міг розпізнати басейн в тіні або захований під деревами.

Французькі податківці заявили, що дана програма тепер буде розгорнута по всій країні. Крім того, ШІ планують навчити визначати інші незаконні споруди, наприклад, внутрішні дворики або альтанки.

Раніше УНІАН писав, що для Android-смартфонів вийшло застосунок, що поліпшує якість знімків за допомогою ШІ. Користувачі можуть усувати розмиття зображень, освітлювати знімки при слабкому освітленні, додавати різкість і ефект HDR.

Також ми розповідали історію колишнього інженера Google, що знайшов ознаки свідомості у штучного інтелекту. Чоловік намагався надати керівництву докази усвідомленості алгоритму, але його відсторонили від роботи та відправили у відпустку, а після і зовсім звільнили.

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