Користувачі можуть усувати розмиття зображень, освітлювати знімки при слабкому освітленні, додавати різкість чи ефект HDR.

Компанія Samsung доволі рідко радує своїх користувачів новими застосунками. Однак, апередодні відбувся реліз Galaxy Enhance-X для Android, який суттєво покращує якість знімків завдяки алгоритмам штучного інтелекту.

Як пише портал Android Authority, користувачі можуть усувати розмиття зображень, освітлювати знімки при слабкому освітленні, додавати різкість і ефект HDR.

Додатково Galaxy Enhance-X дозволяє збільшити роздільну здатність без втрат в два або три рази від вихідного. Також є "чарівна" кнопка, яка в одне натискання застосовує ефекти автоматично після аналізу фотографії.

Застосунок можна завантажити з магазину Galaxy Store або APKMirror. Воно сумісне зі смартфонами Samsung під управлінням операційної системи Android 10 і вище. Також є переклад інтерфейсу на російську мову.

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