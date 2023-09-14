Більш вигідною покупкою був тільки найперший iPhone 2007 року.

Аpple підвищила ціну своєї топової моделі iPhone 15 Pro Max на 100 доларів, залишивши при цьому ціни на iPhone 15, 15 Plus і 15 Pro без змін. Незважаючи на це, моделі 2023 року є чи не найдешевшими айфонами за всю історію бренду.

Аналітики компанії PerfectRec підрахували, що базова модель iPhone 15, ціна якої в США стартує з 799 доларів, є другим найдоступнішим за ціною флагманом в історії Apple після iPhone 2007 року. Щоправда, це з урахуванням інфляції.

Виходить, якщо взяти ціну найпершого iPhone на релізі (499 доларів) і перевести в долари за курсом 2023 року, то він обійшовся б сучасному покупцеві в $732. Той же iPhone 3G, який випустили в 2008-му за 599 доларів, сьогодні б коштував вже $832.

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Що показово, всі інші смартфони 15-ї серії, окрім iPhone 15 Pro Max, теж виявилися дешевше всіх своїх попередників – знову ж таки, з урахуванням інфляції. А найдорожчим телефоном Apple за всю історію бренду виявився iPhone XS Max з цінником в 1333 "сучасних" доларів.

Зауважимо, що до презентації iPhone 15 багато джерел обіцяло підвищення цін на нові айфони. Згадувалося можливе підвищення цін від 100 до 200 доларів на обидві "прошки". Попри те, що iPhone 15 Pro Max подорожчав і тепер буде коштувати від $1199, його базова версія тепер має 256 Гбайт.

Apple вже почала приймати попередні замовлення на iPhone 15, а відкриті продажі стартують тижнем пізніше – 22 вересня. А за декілька днів до цього відбудеться реліз фінальної версії iOS 17. Прошивка буде доступна на iPhone XR та новіших версіях.

Раніше УНІАН розповідав про круту "фічу" всіх iPhone 15, про яку Apple не розповіла на презентації. Схожа функція присутня в багатьох Android-флагманах.

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