Apple оголосила, що наступна операційна система для смартфонів вийде вже 18 вересня. Прошивка, в якій з'являться просунутий автовідповідач, новий екран блокування Standby та інші нововведення, буде доступна відразу для мільйонів iPhone.
Але деякі девайси залишаться без апдейта. У 2023 році Apple вирішила відправити "на пенсію" легендарний iPhone X і випущені в один рік з ним iPhone 8 і iPhone 8 Plus.
Повний список майбутніх власників iOS 17:
Вся лінійка iPhone 14Відео дня
- Вся лінійка iPhone 13
- Вся лінійка iPhone 12
- Вся лінійка iPhone 11
- iPhone XS
- iPhone XS Max
- iPhone XR
- iPhone SE (2020 та 2022)
- Новенькі iPhone 15 оснащені iOS 17 "з коробки".
Відзначимо, що легендарний iPhone X вийшов майже 6 років тому – це перший телефон Apple з "чубчиком" І Face ID. Відповідно, iOS 17 отримають всі сучасні смартфони бренду, які працюють на процесорі Apple A12 і новіше.
Окрім оновлення до iOS 17, 18 вересня з'являться фінальні версії iPadOS 17, watchOS 10 та tvOS 17. А стабільна редакція macOS 14 Sonoma дебютує 26 вересня.
До речі, ті, хто вже випробував бету iOS 17, кажуть, що нова ОС не несе в собі по суті нічого революційного, але кілька цікавих фішок все ж є. Як, наприклад, можливість перетворити свій смартфон в смарт-дисплей. Також в новій ОС користувач зможе приймати виклики в фоні і переводити голос абонента в текст на екран блокування.
Бета-версія iOS 17 доступна для скачування ще з червня. На конференції WWDC 2023 також показали абсолютно новий гаджет не від Стіва Джобса – це шолом змішаної реальності для перегляду фільмів, спілкування та роботи.