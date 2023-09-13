Також в цей день вийдуть iPadOS 17, watchOS 10 і tvOS 17.

Apple оголосила, що наступна операційна система для смартфонів вийде вже 18 вересня. Прошивка, в якій з'являться просунутий автовідповідач, новий екран блокування Standby та інші нововведення, буде доступна відразу для мільйонів iPhone.

Але деякі девайси залишаться без апдейта. У 2023 році Apple вирішила відправити "на пенсію" легендарний iPhone X і випущені в один рік з ним iPhone 8 і iPhone 8 Plus.

Повний список майбутніх власників iOS 17:

Вся лінійка iPhone 14 Відео дня

Вся лінійка iPhone 13

Вся лінійка iPhone 12

Вся лінійка iPhone 11

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone SE (2020 та 2022)

Новенькі iPhone 15 оснащені iOS 17 "з коробки".

Відзначимо, що легендарний iPhone X вийшов майже 6 років тому – це перший телефон Apple з "чубчиком" І Face ID. Відповідно, iOS 17 отримають всі сучасні смартфони бренду, які працюють на процесорі Apple A12 і новіше.

Окрім оновлення до iOS 17, 18 вересня з'являться фінальні версії iPadOS 17, watchOS 10 та tvOS 17. А стабільна редакція macOS 14 Sonoma дебютує 26 вересня.

До речі, ті, хто вже випробував бету iOS 17, кажуть, що нова ОС не несе в собі по суті нічого революційного, але кілька цікавих фішок все ж є. Як, наприклад, можливість перетворити свій смартфон в смарт-дисплей. Також в новій ОС користувач зможе приймати виклики в фоні і переводити голос абонента в текст на екран блокування.

Бета-версія iOS 17 доступна для скачування ще з червня. На конференції WWDC 2023 також показали абсолютно новий гаджет не від Стіва Джобса – це шолом змішаної реальності для перегляду фільмів, спілкування та роботи.

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