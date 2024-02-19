Модель зі Snapdragon 7 Gen 1 і круглим зовнішнім дисплеєм оцінили в 265 доларів.

На ринку з'явився виробник дуже дешевих складних смартфонів. В асортименті ZTE тепер є "розкладачка" у форматі Samsung Z Flip5 – модель Libero Flip, яку можна назвати пристроєм середньобюджетного цінового сегмента.

Внутрішній екран отримав діагональ 6,9 дюйма, смартфон також оснащено 1,43-дюймовим круглим додатковим дисплеєм. З нього можна переглядати інформацію через віджети, приймати дзвінки і запускати зйомку з основної камери, пише Gizmochina.

За характеристиками розкладачка ZTE – типовий середняк. За продуктивність відповідає чипсет, Snapdragon 7 Gen 1, 6 ГБ оперативної пам'яті і акумулятор на 4310 мАг. Основна камера на 50 мегапікселів доповнена 2-Мп сенсором, дизайн нагадує Huawei Mate 40.

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З інших характеристик виділяється водозахист, бічний сканер відбитків пальців, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, технологія NFC. Вага телефону становить 213 г. OC – Android 13.

Поки ZTE Libero Flip був представлений тільки для японського ринку і пропонуватися за дуже низькою ціною 265 доларів для перших покупців. Пізніше ціна зросте до 420 доларів. Можливо, з часом пристрій дебютує і на глобальному ринку.

Аналітики говорять, що користувачі втрачають інтерес до складаних смартфонів. І одним з головних недоліків, який заважає розвитку їх популярності називають високу ціну. Зокрема, топові моделі Samsung і Google коштують від 1699 доларів.

Як повідомляв УНІАН, Apple активно працює над технологією складаних екранів у своїх пристроях. Готується як складаний iPhone, так і iPad. Однак перший такий девайс дебютує на ринку не раніше 2026 року.

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