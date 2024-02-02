Подібний пристрій в кінцевому підсумку може замінити 8,3-дюймовий iPad mini.

На цей момент компанія Apple активно працює над технологією складаних екранів у своїх пристроях. Готується як складаний iPhone, так і iPad. Однак перший такий девайс дебютує на ринку не раніше 2026 року.

Корейське видання The Elec розповіло, що Samsung Display і LG Display ще з минулого року відправляють в Apple зразки 7-ми і 8-дюймових складних панелей, проте всередині самої компанії поки не можуть вирішити, чи це буде iPad або великий iPhone. Передбачається, що в кінцевому підсумку такий пристрій замінить 8,3-дюймовий iPad mini.

За словами джерела, Apple, Samsung Display і LG Display мають "різні уявлення" про характеристики потенційної новинки. Йдеться про складану кришку панелі і концепції шарнірів, які лежить в основі механізму гаджета. Причина розбіжностей пов'язана з протилежними судженнями щодо довговічності і надійності продукції.

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Повідомляється також, що Apple веде розробку складного пристрою з діагоналлю дисплея в 20,5 дюймів, який, як очікується, буде випущено пізніше, ніж 7-8-дюймовий девайс. Передбачається, що йдеться про MacBook з гнучким дисплеєм і без звичної клавіатури.

Раніше стало відомо, що яблучна компанія розробляє гнучкий iPhone з "самовідновлюваним" екраном. Як приклад того, як екран буде "лікувати" себе, в патенті згадується ефект пам'яті в деяких матрацах і подушках.

А тим часом Apple готується до першої презентації у 2024 році, яка пройде в кінці березня. На ній покажуть нові планшети і ноутбуки. Серед них – іPad Pro, який отримає наймасштабніший апгрейд за останні 5 років.

Також до кінця року вийдуть нові iPhone 16 з ШІ-фішками, ювілейні Apple Watch, які обіцяють стати по-справжньому революційними годинниками і бюджетний MacBook "для всіх".

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