Мабуть, вже незабаром ринок заполонять смартфони-"розкладачки" до 500 євро.

Доступні складані смартфони очевидно стають трендом – слідом за nubia бренд BlackView привіз на виставку MWC 2024 складаний смартфон Hero 10. Його збираються продавати за 399 євро, і це буде найдешевша модель на ринку в такому форм-факторі, пише Gizmochina.

399 євро – це майже вчетверо дешевше від багатьох складних апаратів інших брендів, але пропонує новинка все ті ж "фішки". У розкритому вигляді BlackView Hero 10 пропонує 6,9-дюймовий AMOLED-дисплей з роздільною здатністю FHD+ і частотою оновлення 120 Гц. Є також зовнішній екран, 1,19-дюймовий, на 60 Гц.

При цьому не можна сказати, що через низьку ціну користувачам доведеться йти на якісь суттєві компроміси. Він оснащений середньобюджетним процесором MediaTek Helio G99 у зв'язці із 12 ГБ оперативної пам'яті. Основна камера отримала сенсор на 108 Мп, а селфі – 32 Мп. Мабуть, головний мінус девайса – батарея всього на 2630 мАг.

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Також свій доступний складаний смартфон показав бренд Energizer. Модель Ultimate U660S отримала схожі характеристики з BlackView Hero 10, але її оцінили в 499 євро. Обидві новинки надійдуть у продаж до кінця року.

Аналітики кажуть, що користувачі втрачають інтерес до складних смартфонів. І одним із головних недоліків, який заважає розвитку їхньої популярності, називають завищену ціну. Приміром, складаний смартфон Google коштує 1799 доларів у початковій конфігурації. Водночас звичайний (не складаний), але набагато краще оснащений Pixel 8 Pro коштує майже вдвічі дешевше.

Паралельно Samsung, Motorola та інші виробники зацікавлені у випуску гнучких смартфонів у нових форм-факторах. У тому числі ті, які можна буде використовувати як смартфон і годинник одночасно.

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