Фактично, покупець отримує одразу два гаджети за ціною одного.

На ринку носимих пристроїв з'явився доволі цікавий пристрій – WearPods. Як випливає з назви, він поєднує в собі "розумний" годинник і бездротові TWS-навушники, пише Yanko Design.

Виробник Watchout Wearables вважає, що це вигідна угода, оскільки покупці фактично отримують одразу два гаджети за ціною одного. Також такий гібрид передбачає, що користувачам доведеться носити з собою на один гаджет менше.

Як продемонстровано на відео, навушники в WearPods ховаються збоку. Щоб дістати їх, досить натиснути на плоску панель гарнітур, щоб вони піднялися з корпусу годинника. Незважаючи на невеликі габарити, звучать вони добре, на рівні звичайних бездротових моделей, стверджує виробник.

Щодо самого годинника, він оснащується прямокутним 1,93-дюймовим IPS-екраном. Є датчики ЧСС і SpO2, а також стандартні для свого класу функції моніторингу здоров'я. Вбудованої батареї місткістю 400 мАг вистачає на кілька днів роботи.

Вартість WearPods склала 4999 рупій (приблизно 2300 грн). Продажі вже стартували, але поки тільки в Індії. Пізніше пристрій напевно можна буде знайти AliExpress та інших подібних маркетплейсах.

Найближчими роками на ринку очікується дебют розумних кілець – це новий тип натільних аксесуарів для відстеження здоров'я і активності, який зрештою може замінити розумні годинники. Нагадаємо, на початку 2024 року разом із флагманами Galaxy S24 Samsung анонсувала своє перше розумне кільце.

Джерела Bloomberg розповідали, що Apple теж готується до радикальних змін на ринку натільних пристроїв. Разом зі смарт-каблучкою компанія готує смарт-окуляри, які будуть схожі на класичні Ray-Ban.

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