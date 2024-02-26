Яблучна компанія готується до радикальних змін, зокрема, на ринку переносних пристроїв.

Головний Apple-інсайдер і оглядач Bloomberg Марк Гурман поділився цікавою інформацією про деякі майбутні "яблучні" пристрої. У Купертіно готуються до радикальних змін.

Повідомляється, що компанія вивчає різні форм-фактори для своїх майбутніх переносних пристроїв. Зокрема, розумне кільце для відстеження здоров'я користувача, яке може стати альтернативою смарт-годиннику.

Також Apple працює над смарт-окулярами, які будуть схожі на класичні Ray-Ban, а не на гірськолижні окуляри, як у випадку з Vision Pro. Тобто, вони будуть легкими і компактними, дешевшими, але пропонуватимуть менше функцій порівняно з нинішньою "прошкою".

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Більш цікавий інсайд говорить про те, що купертинівці працюють над навушниками AirPods із вбудованими камерами. Ці камери відповідатимуть за відстеження показників здоров'я власника, використовуючи датчики з низькою роздільною здатністю. Також їх оснастять мультимодальною системою штучного інтелекту для голосу і зображення.

Найближчим часом чекати новинок не варто. Усі проєкти перебувають на ранніх стадіях розроблення, але вже дають певне уявлення про плани Apple щодо розвитку переносних пристроїв.

А тим часом Apple готується до березневої презентації, на якій мають показати нові ноутбуки та планшети. Якщо чутки вірні, наступне покоління планшетів iPad Pro коштуватиме майже вдвічі дорожче за нинішні моделі.

Також до кінця 2024 року вийдуть ювілейні Apple Watch, які стануть по-справжньому революційним смарт-годинником, оновлені iPad mini й AirPods 2 і 3 поколінь, які отримають Type-C замість Lightning. А ще у компанії в планах бюджетний ноутбук MacBook "для всіх".

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