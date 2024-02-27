Ще у моделі сталевий безель, великий AMOLED-екран і достатній обсяг пам'яті.

Через три роки з релізу свого першого "розумного" годинника, OnePlus представила його наступника – OnePlus Watch 2. Це реальний конкурент популярного смарт-годинника, який оглядачі називають "Apple Watch для користувачів Android".

Головна фішка годинника – 100 годин роботи без підзарядки. Цього вдалося домогтися завдяки двопроцесорної архітектури: фонові завдання обраховує окремий мікроконтролер. За цим показником він помітно обходить головних гравців на ринку, зокрема Apple Watch Series 9 (18 годин) і Pixel Watch 2 (24 години з always-on display).

OnePlus Watch 2 також мають круглий циферблат на 1,43 дюйма з AMOLED-матрицею роздільною здатністю 466×466 пікселів. У моделі сталевий безель, достатній обсяг пам'яті (2 ГБ оперативної, 32 ГБ постійної), є захист від вологи за стандартом IP68, 100 варіантів кастомізації циферблата. У девайс вбудували Bluetooth 5.0, GPS (L1+L5), NFC.

З функцій здоров'я є все те, що пропонує сучасний смарт-годинник – відстеження якості сну і рівень стресу, визначення рівня насичення крові киснем, індекс фізичної активності, GPS-трекінг і, природно, спортивні режими. Вся інформація агрегується в додатку OHealth.

У Європі OnePlus Watch 2 коштують 329 євро (~13 500 грн). Продажі почнуться 8 березня.

Раніше Motorola показала концепт смартфона-браслета – його можна носити на руці замість годинника. Журналісти випробували продукт і зазначили, що дисплей надзвичайно пластичний, зокрема він без проблем згинається назад.

Водночас Apple і Samsung готують до виходу новий "розумний" гаджет, який цілком може стати альтернативою смарт-годинник. Йдеться про смарт-кільце – натільний аксесуар, який стежить за станом свого власника.

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