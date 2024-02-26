Пристрій буде сумісний з Android-гаджетами, а ось про сумісність з iOS нічого не сказали.

У Барселоні проходить техновиставка WMC 2024, на якій виробники з усього світу демонструють своє новітнє обладнання та технології. Samsung теж приїхала, щоб показати своє смарткільце Galaxy, яка повноцінно дебютує пізніше цього року.

Це новий тип натільних аксесуарів для відстеження здоров'я та активності, який вже зовсім скоро може замінити розумний годинник. Пристрій здатний фіксувати пульс, рівень насичення крові киснем, активність, якість сну, а потім надавати поради на основі цих даних, пише Edgadget.

Смарт-кільце Galaxy Ring вийде на ринок у кількох розмірах (від 5 до 13) і трьох кольорах: платинове срібло, чорна кераміка і золото. Місткість акумулятора варіюватиметься залежно від розміру – від 14,5 до 21,5 мАг. У Samsung кажуть, що повного заряду має вистачати на декілька днів автономної роботи.

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Galaxy Ring, як повідомляється, стане частиною екосистеми Samsung Health і буде сумісним із годинником Galaxy Watch – у такий спосіб можна підвищити якість вимірювань. Спочатку кільце буде сумісне тільки з моделями Samsung Galaxy, а пізніше з'явиться підтримка й інших Android-пристроїв. А ось про сумісність з iOS нічого не сказали.

Про ціни та точні характеристики смарт-кільця від Samsung інформації поки що немає. Її ймовірно оголосять на заході Galaxy Unpacked у липні цього року. Там же представлять нове покоління складних смартфонів Flip і Fold.

Конкуренти з Apple виношують ідею смарт-кільця ще з 2015 року. ЗМІ писали, що компанія серйозно занепокоєна анонсом Galaxy Ring і прискорює процеси з розробки свого натільного пристрою. Питання стоїть лише в термінах виходу. Apple впевнена, що смарт-кільця найближчим часом наберуть популярність як менш нав'язлива і більш автономна альтернатива смарт-годинникам.

Джерела Bloomberg дізналися, що Apple готується до радикальних змін, зокрема, на ринку натільних пристроїв. Разом зі смарт-кільцем компанія готує смарт-окуляри, які будуть схожі на класичні Ray-Ban.

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