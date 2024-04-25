Вийшов "музичний" смартфон із Hi-Fi-звуком / фото Moondrop

Китайський аудіобренд Moondrop представив свій перший смартфон MIAD 01. Виділяють його серед конкурентів незвичайний дизайн і потужна аудіосистема, здатна замінити власникові Hi-Fi музичний плеєр, пише Android Authority.

Усередині встановлений ЦАП Cirrus Logic MasterHIFI, а зовні знаходиться не тільки звичний роз'єм 3,5 мм, а й балансний на 4,4 мм, щоб під'єднати до смартфона преміальні навушники і на повну насолодитися звучанням. А для налаштування звуку передбачено окремий застосунок Moondrop Audio Center.

Виглядає смартфон незвично: пластикова панель з написами в кіберпанк-стилі, ззаду на виступі встановлені дві камери і спалах, а бічні кнопки зроблені в помаранчевому кольорі. Втім, декого може збентежити масивний виступ у верхній частині корпусу, де розташована вся аудіоначинка.

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У плані характеристик, це типовий Android-середняк:

  • Дисплей: 6,67", OLED, 1080p, 120 Гц, ШІМ 1920 Гц;
  • Процесор: 8-ядерний MediaTek Dimensity 7050, Mali-G68MC4;
  • Пам'ять: 12 ГБ LPDDR4X, 256 ГБ UFS 2.2, microSD до 2 ТБ;
  • Акумулятор: 5000 мАг, швидка зарядка 33 Вт;
  • Камера: 64 Мп (основна), 32 Мп (фронтальна).

Виробник обіцяє для смартфона до 27 годин роботи від однієї зарядки при відтворенні аудіо. Важить апарат 202 г, а працює він на базі "чистого" Android без будь-яких прошивок.

У Китаї за Moondrop MIAD 01 просять 2499 юанів (~13 500 грн). Продажі вже стартували.

Фото Moondrop MIAD 01 25 квітня 2024
Фото Moondrop MIAD 01 25 квітня 2024
Фото Moondrop MIAD 01 25 квітня 2024
Фото Moondrop MIAD 01 25 квітня 2024
Фото Moondrop MIAD 01 25 квітня 2024

Раніше на ринку був представлений "нудний телефон" Nokia – без соцмереж і застосунків, але зі "змійкою". Він покликаний повернути користувачів у часи, коли смартфони ще не існували, каже виробник.

А якщо ви в пошуках бюджетного iPhone, фахівці назвали три моделі, які можна спокійно брати в 2024. Старіші моделі припускають деякі компроміси, але для більшості пересічних користувачів цього, як і раніше, вистачить з головою.

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