У плані характеристик, це типовий Android-середняк, але з кількома унікальними фічами.

Китайський аудіобренд Moondrop представив свій перший смартфон MIAD 01. Виділяють його серед конкурентів незвичайний дизайн і потужна аудіосистема, здатна замінити власникові Hi-Fi музичний плеєр, пише Android Authority.

Усередині встановлений ЦАП Cirrus Logic MasterHIFI, а зовні знаходиться не тільки звичний роз'єм 3,5 мм, а й балансний на 4,4 мм, щоб під'єднати до смартфона преміальні навушники і на повну насолодитися звучанням. А для налаштування звуку передбачено окремий застосунок Moondrop Audio Center.

Виглядає смартфон незвично: пластикова панель з написами в кіберпанк-стилі, ззаду на виступі встановлені дві камери і спалах, а бічні кнопки зроблені в помаранчевому кольорі. Втім, декого може збентежити масивний виступ у верхній частині корпусу, де розташована вся аудіоначинка.

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У плані характеристик, це типовий Android-середняк:

Дисплей: 6,67", OLED, 1080p, 120 Гц, ШІМ 1920 Гц;

Процесор: 8-ядерний MediaTek Dimensity 7050, Mali-G68MC4;

Пам'ять: 12 ГБ LPDDR4X, 256 ГБ UFS 2.2, microSD до 2 ТБ;

Акумулятор: 5000 мАг, швидка зарядка 33 Вт;

Камера: 64 Мп (основна), 32 Мп (фронтальна).

Виробник обіцяє для смартфона до 27 годин роботи від однієї зарядки при відтворенні аудіо. Важить апарат 202 г, а працює він на базі "чистого" Android без будь-яких прошивок.

У Китаї за Moondrop MIAD 01 просять 2499 юанів (~13 500 грн). Продажі вже стартували.

Раніше на ринку був представлений "нудний телефон" Nokia – без соцмереж і застосунків, але зі "змійкою". Він покликаний повернути користувачів у часи, коли смартфони ще не існували, каже виробник.

А якщо ви в пошуках бюджетного iPhone, фахівці назвали три моделі, які можна спокійно брати в 2024. Старіші моделі припускають деякі компроміси, але для більшості пересічних користувачів цього, як і раніше, вистачить з головою.

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