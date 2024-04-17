Boring Phone покликаний повернути користувачів у часи, коли смартфони ще не існували, каже виробник.

Компанія HMD Global, яка наразі випускає смартфони під брендом Nokia, анонсувала стильну розкладачку The Boring Phone з прозорим корпусом і класичною "змійкою".

Фактично, це телефон, створений для цифрової детоксикації. У ньому немає стандартних додатків, браузерів, електронної пошти і всього іншого, до чого звикли користувачі сучасних смартфонів, пише Gizchina.

Характеристики Boring Phone скромні. Встановлено два екрани: внутрішній 2,8-дюймовий з роздільною здатністю QVGA і 1,77-дюймовий зовнішній. Є одна камера 0,3 Мп, акумулятор 1450 мАг, підтримка радіо і 4G. Для зарядки використовується порт USB-C, для аудіо – 3,5-мм роз'єм.

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На жаль, купити такий телефон не вийде: його роздаватимуть як приз у різних акціях у соціальних мережах. Загалом буде випущено 5000 таких "нудних" телефонів.

Наприкінці 2023 року HMD Global випустила під брендом Nokia смартфон G22, який журнал Time назвав одним із найкращих винаходів того року. Його особливість полягає у високій ремонтопридатності. Будь-який користувач, який має невеличку викрутку та п'ять хвилин часу, може замінити акумулятор, дисплей, камеру та задню кришку – деталі, які найчастіше ламаються.

Раніше цього місяця Realme представила смартфон із найяскравішим екраном у світі та дуже доступним цінником. Крім рекордної яскравості, термін служби такого дисплея більш ніж у 2 рази перевищує аналогічний показник у конкурентів.

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