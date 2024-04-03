Окрім флагманів у топ-3 пробився недорогий апарат Honor.

Популярний бенчмарк AnTuTu опублікував "народний" рейтинг смартфонів – у ньому Android-пристрої відбиралися на основі рецензій реальних користувачів. Окрім флагманів до топ-3 пробився недорогий апарат Honor.

Як помітили журналісти, Honor X50 GT, доступний у Китаї приблизно за $300, і пропонує акумулятор 5800 мАг, камеру 108 Мп і екран OLED на 120 Гц. Апарат посів третє місце рейтингу AnTuTu, отримавши 94,62% захоплених відгуків, обійшовши, наприклад, Galaxy S24 Ultra і Oppo Find X7 Ultra.

Лідер же "народного" рейтингу – Samsung Galaxy S23 Ultra, який отримав 95,4% хороших відгуків. Ця модель вийшла понад рік тому, але все ще залишається у фавориті завдяки топовим характеристикам. А з виходом Galaxy S24 Ultra ціна на нього знизилася. Йому зовсім небагато поступається iQOO 12 Pro на топовому процесорі Snapdragon 8 Gen 3.

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Інші смартфони, що потрапили до рейтингу: Galaxy S23, Red Magic 9 Pro+, Vivo X90 Pro+, iQOO 12 і Nubia Z60 Ultra. Показово, що флагман Xiaomi 14 Ultra, який у лютому посідав топ-3, взагалі зник із топ-10 AnTuTu за березень.

Нагадаємо, що на початку 2025 року Apple планує випустити новий iPhone SE. Очікується, що бюджетний айфон буде схожий на iPhone 13/14, тобто отримає 6,1-дюймовий екран, Face ID і позбудеться кнопки Home. Також девайс напевно отримає актуальний процесор, підтримку 5G і приємний цінник у 429 доларів.

А портал Phone Arena порівняв час автономної роботи найкращих компактних смартфонів. У реаліях 2024 року пристрій з 6,1-дюймовим дисплеєм вже можна вважати компактним, і тут девайсу Asus просто немає рівних.

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