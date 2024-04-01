Asus Rog 8 Pro - найпотужніший смартфон на сьогоднішній день / фото ASUS

Відомий бенчмарк AnTuTu оновив список найпотужніших Android-смартфонів станом на сьогодні. Зазначається, що в рейтингу за березень відбулися серйозні зміни – зміна лідера і не тільки.

Перше місце посів смартфон Asus ROG 8 Pro. За продуктивність у ньому відповідає чипсет Snapdragon 8 Gen3 – за даними бенчмарка Antutu, він набирає в тестах 2,14 млн балів. Для порівняння, у iPhone 15 Pro Max ця цифра становить 1,64 млн. Тож запасу продуктивності в нього вистачить ще на багато років.

На другій позиції знаходиться Oppo Find X7, який очолював рейтинг 2 місяці поспіль, а на третій – iQOO 12. Трохи нижче розташувався геймерський Red Magic 9 Pro Plus, а п'ятірку найпотужніших замикає Vivo X100 Pro. Як видно, Snapdragon 8 Gen 3 частіше пропонує вищу продуктивність, ніж головний конкурент від MediaTek – Dimensity 9300.

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Місця з шостого по десяте посіли iQOO Neo9 Pro, iQOO 12 Pro, Vivo X100, Nubia Z60 Ultra і Oppo Find X7 Ultra. Показово що в топ-10, як і раніше, немає жодної моделі Samsung і Xiaomi.

Найпотужніші Android-смартфони у 2024 році / Джерело: AnTuTu

Також AnTuTu оновив список найпотужніших Android-смартфонів середнього класу. Лідер топу – OnePlus Ace 3V. Він став першим смартфоном із чипом Snapdragon 7+ Gen 3, який забезпечує високу продуктивність штучного інтелекту. Потім ідуть Redmi K70E та Realme GT Neo5 SE.

Найпотужніші Android-смартфони середнього класу / Джерело: AnTuTu

Раніше УНІАН ділився топом смартфонів із найшвидшим заряджанням. Серед них найчастіше можна знайти пристрої Xiaomi, Realme та iQOO, а лідеру рейтингу на повне заряджання потрібно менше ніж за 10 хвилин.

А Samsung нещодавно представила новий недорогий Galaxy з рекордною селфі-камерою на 50 Мп. Для порівняння, навіть флагманський Galaxy S24 Ultra має "фронталку" роздільною здатністю всього лише 12 мегапікселів.

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