Перші три місця займають смартфони Asus, Oppo і iQOO.

Відомий бенчмарк AnTuTu оновив список найпотужніших Android-смартфонів станом на сьогодні. Зазначається, що в рейтингу за березень відбулися серйозні зміни – зміна лідера і не тільки.

Перше місце посів смартфон Asus ROG 8 Pro. За продуктивність у ньому відповідає чипсет Snapdragon 8 Gen3 – за даними бенчмарка Antutu, він набирає в тестах 2,14 млн балів. Для порівняння, у iPhone 15 Pro Max ця цифра становить 1,64 млн. Тож запасу продуктивності в нього вистачить ще на багато років.

На другій позиції знаходиться Oppo Find X7, який очолював рейтинг 2 місяці поспіль, а на третій – iQOO 12. Трохи нижче розташувався геймерський Red Magic 9 Pro Plus, а п'ятірку найпотужніших замикає Vivo X100 Pro. Як видно, Snapdragon 8 Gen 3 частіше пропонує вищу продуктивність, ніж головний конкурент від MediaTek – Dimensity 9300.

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Місця з шостого по десяте посіли iQOO Neo9 Pro, iQOO 12 Pro, Vivo X100, Nubia Z60 Ultra і Oppo Find X7 Ultra. Показово що в топ-10, як і раніше, немає жодної моделі Samsung і Xiaomi.

Також AnTuTu оновив список найпотужніших Android-смартфонів середнього класу. Лідер топу – OnePlus Ace 3V. Він став першим смартфоном із чипом Snapdragon 7+ Gen 3, який забезпечує високу продуктивність штучного інтелекту. Потім ідуть Redmi K70E та Realme GT Neo5 SE.

Раніше УНІАН ділився топом смартфонів із найшвидшим заряджанням. Серед них найчастіше можна знайти пристрої Xiaomi, Realme та iQOO, а лідеру рейтингу на повне заряджання потрібно менше ніж за 10 хвилин.

А Samsung нещодавно представила новий недорогий Galaxy з рекордною селфі-камерою на 50 Мп. Для порівняння, навіть флагманський Galaxy S24 Ultra має "фронталку" роздільною здатністю всього лише 12 мегапікселів.

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