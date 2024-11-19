Старі моделі iPhone і iPad позбудуться доступу до важливої функції

Під обмеження потрапило відразу два десятки смартфонів і планшетів минулих поколінь.

Починаючи з наступного місяця, компанія Apple офіційно заборонить створювати резервні копії пристроїв через iCloud на iPhone і iPad під управлінням iOS 8 або більш ранньої версії. Про це повідомляє портал MacRumors.

Зміни набувають чинності 18 грудня 2024-го. Після цієї дати для бекапів знадобиться iOS 9 або більш пізня версія системи. Apple також видалить всі наявні резервні копії iCloud на старих апаратах без можливості відновлення.

На офіційному сайті Apple зазначається, що додатки і дані, що зберігаються на самих iPhone і iPad під управлінням iOS 8 і старіше, залишаться на місці. При цьому за бажання власники гаджетів можуть вручну створювати резервні копії на Mac або ПК з Windows.

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Компанія пояснила цей крок прагненням відповідати актуальним "мінімальним вимогам до програмного забезпечення".

Ці моделі iPhone і iPad позбудуться доступу до хмари iCloud:

Напередодні Apple оновила список своїх вінтажних і застарілих пристроїв, додавши до нього iPhone XS Max і iPhone 6s Plus. Усім, хто думав оновиться – зараз найкращий час.

А фахівці AnTuTu називали три моделі iPhone, якими найбільше задоволені користувачі у 2024 році. Несподівано, але компактні Айфони з 60-герцовими екранами подобаються користувачам більше за сучасні "лопатофони".

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