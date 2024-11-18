Інсайдом поділився Марк Гурман з Bloomberg.

Apple готує сюрприз для любителів "яблучної" продукції. За інформацією джерел Bloomberg, корпорація з Купертіно розробляє нову версію всіма улюбленого гаджета.

Оглядач і авторитетний інсайдер Марк Гурман повідомив, що йдеться про друге покоління геоміток AirTag, що дають змогу визначати геолокацію. За його словами, нова смарт-мітка вже "проходить виробничі випробування".

Першs AirTag було випущено 2021 року. Вони являють собою невелику мітку, яку можна прикріпити до будь-якої речі – наприклад, до ключів або рюкзака – щоб відстежувати їхнє місцеперебування в разі втрати. Також пристрій використовується для визначення місця розташування членів сім'ї або друзів. Топ-менеджери Apple вважають, що у поточного AirTag мало конкурентів, при цьому достатньо функцій.

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Гурман стверджує, що AirTag 2 буде оснащений оновленим чіпом U2, який точніше показуватиме місце розташування. Його вже компанія використовувала в iPhone 15, Apple Watch Series 9 і Apple Watch Ultra 2. Крім того, заявляє інсайдер, до моменту виходу гаджет буде краще інтегрований в екосистему Apple. Зокрема, новинка отримає певну інтеграцію з гарнітурою Vision Pro.

Дизайн AirTag 2 залишиться колишнім. Спочатку компанія хотіла представити сиквел до кінця 2024 року. Нова мета – середина 2025-го.

Усі пристрої, які Apple покаже на початку 2025 року

За даними інсайдерів, Apple представить щонайменше п'ять нових пристроїв наступної весни. Найочікуванішим анонсом називають iPhone SE 4, характеристики якого потішать навіть Android-користувачів.

Також оновлення отримає базовий iPad, iPad Air і MacBook Air. Ще одним весняним пристроєм Apple стане абсолютно новий продукт для розумного будинку.

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