Усім, хто думав оновиться – зараз найкращий час.

Apple оновила список своїх вінтажних і застарілих пристроїв, додавши до нього iPhone XS Max (2018 року), Apple Watch Series 2 (2016) і iPhone 6s Plus (2015), пише MacRumors.

Застарілими вважаються продукти компанії, які не продаються вже понад сім років. Це означає, що тепер iPhone 6s Plus ніде офіційно не відремонтувати. Цією моделлю iPhone вже напевно майже ніхто не користувався, але свого часу це був найпопулярніший смартфон у світі.

Крім того, моделі Apple Watch Series 2 з алюмінію та нержавіючої сталі теж відтепер класифікуються як застарілі в усьому світі, при цьому висококласну модель Series 2 з керамічним корпусом ще не додано до списку.

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Вінтажні – ті, які вийшли з продажу п'ять років тому. Компанія готова ремонтувати iPhone XS Max, але тільки за наявності запчастин. До слова, звичайний iPhone XS досі підтримується виробником.

Нещодавно цього року до списку застарілих пристроїв Apple увійшли різні моделі Mac, що вийшли в 2015-2018 роках, а список вінтажних гаджетів поповнився iPhone X, AirPods 1-го покоління і оригінальним HomePod.

Користувачам застарілих iPhone варто задуматися про апгрейд, оскільки наступна поломка може стати фатальною. Портал TechRadar назвав iPhone 14 найвдалішим iPhone за ціною/якістю з тих, що офіційно продаються Apple.

Також очікується, що приблизно через 4 місяці компанія випустить iPhone SE четвертого покоління, який "сколихне" ринок недорогих телефонів.

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