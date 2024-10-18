Користувачам iOS 17 краще почекати з апдейтом.

Користувачі у світі скаржаться на надмірний розряд батареї iPhone після оновлення до iOS 18. Власники новеньких iPhone 16 та iPhone 16 Pro відзначають наявність проблеми, навіть коли телефон не використовується.

Повідомлення про проблему можна зустріти на Reddit, в офіційній спільноті Apple і на форумах MacRumors. Хоча багато повідомлень надходять від власників iPhone 16, проблеми спостерігаються і на старих iPhone c iOS 18.

Один користувач провів експеримент і порівняв автономність iPhone 16 Pro і iPhone 14 Pro при однаковому використанні. Час автономної роботи нового смартфона виявився набагато нижчим. За ідентичний період часу його заряд знизився до 58%, а в iPhone 14 Pro – тільки до 85%.

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Apple поки що не прокоментувала проблему, тож важко сказати, наскільки серйозним є баг і чи є він взагалі.

Варто зазначити, що, незважаючи на те, що останніми роками номерні релізи iOS доводяться майже до ідеалу, у перші місяці все одно спливають різні недоліки. Тому власникам iPhone, які все ще сидять на iOS 17, краще дочекатися наступного проміжного оновлення iOS 18.

Раніше Samsung випустила важливе оновлення для своїх смартфонів. Жовтневий патч не тільки усуває помилки в системі, а й значно покращує роботу пристроїв, тому краще не зволікати з установкою.

Як уже розповідав УНІАН, нова функція Apple Watch передбачає хворобу ще до появи симптомів. Вона доступна на Watch Series 6 і новіших моделях.

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