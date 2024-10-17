За оцінками аналітиків, останні iPhone дешевшають стрімкіше, ніж їхні флагманські конкуренти на Android.

Через два тижні після виходу смартфони серії iPhone 16 у стані "як нові" на вторинному ринку США можна продати в середньому на 41,2% дешевше від їхньої початкової ціни. Це рекордно швидке знецінення для Айфона, йдеться у звіті SellCell.

Згідно з дослідженням, iPhone 16 знецінюється на 8% швидше, ніж iPhone 15 свого часу в перші два тижні продажів. Причому ця тенденція спостерігається не тільки у стандартних моделей, а й у всій лінійці.

Водночас пристрої Samsung показують протилежну картину. За рік Galaxy S23 втратив 61% своєї ціни, що краще порівняно з показниками Galaxy S22, який за той самий час знецінився на 66%. Новий Galaxy S24, за даними за перші шість місяців, показує ще повільніше зниження вартості.

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Аналітики SellCell відзначають, що Айфони довгий час вважалися найкращою інвестицією серед мобільних пристроїв, оскільки їх можна було вигідно продати через якийсь час. Однак, починаючи з iPhone 12, кожне нове покоління втрачає у вартості швидше за попереднє. Це може помітно вплинути на рішення споживачів при виборі нового смартфона.

Інше дослідження показало, що iPhone 16 є найменш популярним смартфоном Apple за останні 5 років. У зв'язку з цим компанії довелося скоротити обсяг замовлень на нові Айфони, щоб уникнути збитків.

iPhone 16 надійшли в продаж 20 вересня. Західні ЗМІ у своїх оглядах зазначають, що це одне з найкращих оновлень базового айфона за останні декілька років, а ось "прошки" називають нудним, хоч це все одно найкращий вибір загалом.

Також з'ясувалося, що на момент виходу iPhone 16 вийшли "сирими". Річ у тім, що смартфони вийшли з попередньо встановленою iOS 18, в якій немає жодних ШІ-функцій. Вони з'являться лише наприкінці жовтня з оновленням iOS 18.1, а найкрутіші функції, включно з "розумнішою Siri", доведеться чекати до весни 2025.

Водночас інсайдери стверджують, що iPhone 17 буде найцікавішим айфоном за останні роки. У 2025 році базові моделі нарешті перейдуть на 120-герцові екрани, вперше за багато років оновиться "фронталка", а Plus-модель замінить "ультратонкий" айфон Air.

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