Оновлення торкнулося як телефонів вищого і середнього, так і початкового рівня.

Компанія Samsung випустила важливе оновлення для своїх смартфонів. Жовтневий патч не тільки усуває помилки в системі, а й значно покращує роботу пристроїв.

Судячи з опису, новий апдейт, позначений номером S91xUSQS4CXI4, "латає" понад 42 дірки в безпеці як самої Android, так і фірмового інтерфейсу One UI. Традиційно, оновлення безпеки не приносять із собою жодних нових функцій.

Список девайсів, які вже отримали жовтневе оновлення Android:

Лінійка Samsung Galaxy S24

Лінійка Samsung Galaxy S23

Лінійка Samsung Galaxy S22

Лінійка Samsung Galaxy S21

Samsung Galaxy Z Fold 6

Samsung Galaxy Z Fold 5

Samsung Galaxy Z Flip6

Samsung Galaxy Z Flip 5

Samsung Galaxy A55 5G

Samsung Galaxy A54 5G

Samsung Galaxy A35

Samsung Galaxy A13 4G

Щоб отримати оновлення, просто виконайте звичайні дії: зайдіть у "Налаштування", перейдіть у розділ "Оновлення ПЗ" і натисніть на кнопку "Завантажити та встановити".

Відео дня

Раніше Samsung підтвердила, що оновлення One UI на базі Android 15 затримається і вийде тільки на початку 2025 року. Першими смартфонами з One UI 7 стануть моделі лінійки Galaxy S25, їхній випуск очікується в січні наступного року.

Днями вийшла стабільна версія Android 15 для всіх смартфонів Google, починаючи з Pixel 6. Решті Anroid-користувачів доведеться чекати ще мінімум місяць.

Цьогорічний Android 15 обіцяє стати цікавим оновленням: система дасть змогу знайти вимкнений смартфон, захистить від телефонних шахраїв за допомогою ШІ, "заморозить" невикористовувані програми і сама повідомить, що не так із вашим смартфоном без походу в сервісний центр. А ще всі смартфони будуть довше працювати від акумулятора.

Вас також можуть зацікавити новини: