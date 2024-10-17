Компанія Samsung випустила важливе оновлення для своїх смартфонів. Жовтневий патч не тільки усуває помилки в системі, а й значно покращує роботу пристроїв.
Судячи з опису, новий апдейт, позначений номером S91xUSQS4CXI4, "латає" понад 42 дірки в безпеці як самої Android, так і фірмового інтерфейсу One UI. Традиційно, оновлення безпеки не приносять із собою жодних нових функцій.
Список девайсів, які вже отримали жовтневе оновлення Android:
Лінійка Samsung Galaxy S24
- Лінійка Samsung Galaxy S23
- Лінійка Samsung Galaxy S22
- Лінійка Samsung Galaxy S21
- Samsung Galaxy Z Fold 6
- Samsung Galaxy Z Fold 5
- Samsung Galaxy Z Flip6
- Samsung Galaxy Z Flip 5
- Samsung Galaxy A55 5G
- Samsung Galaxy A54 5G
- Samsung Galaxy A35
- Samsung Galaxy A13 4G
Щоб отримати оновлення, просто виконайте звичайні дії: зайдіть у "Налаштування", перейдіть у розділ "Оновлення ПЗ" і натисніть на кнопку "Завантажити та встановити".
Раніше Samsung підтвердила, що оновлення One UI на базі Android 15 затримається і вийде тільки на початку 2025 року. Першими смартфонами з One UI 7 стануть моделі лінійки Galaxy S25, їхній випуск очікується в січні наступного року.
Днями вийшла стабільна версія Android 15 для всіх смартфонів Google, починаючи з Pixel 6. Решті Anroid-користувачів доведеться чекати ще мінімум місяць.
Цьогорічний Android 15 обіцяє стати цікавим оновленням: система дасть змогу знайти вимкнений смартфон, захистить від телефонних шахраїв за допомогою ШІ, "заморозить" невикористовувані програми і сама повідомить, що не так із вашим смартфоном без походу в сервісний центр. А ще всі смартфони будуть довше працювати від акумулятора.