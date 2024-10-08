Нова функція Apple Watch виявляє хворобу ще до появи перших симптомів

Корисна фіча стала доступна на годинниках з виходом watchOS 11.

У мережі з'являються відгуки про нову функцію Apple Watch, яка виявляє хвороби до того, як настануть перші симптоми. Про це пише MacRumors.

Усе завдяки додатку Vitals ("Основні показники"), який з'явився з виходом watchOS 11. Годинник збирає різні показники здоров'я під час сну, а застосунок усе це підсумовує, аналізує і попереджає користувача, якщо виявлено будь-які відхилення від норми.

Я почала користуватися Vitals, коли він тільки вийшов у бета-версії, і відтоді я хворіла приблизно двічі. Обидва рази застосунок знав про це за декілька днів до появи симптомів, хотя у той момент я не почувалася погано – один із користувачів Reddit.

Про схожий досвід розповіли й інші власники Apple Watch. Наприклад, автору поста під ніком dalethomas81 вони розповіли про підвищену температуру тіла три ночі поспіль. А на четверту ніч користувач відчув явні симптоми застуди, хоча весь цей час почувався чудово.

При цьому не всі користувачі поділяють захоплення. Принаймні один власник Apple Watch повідомив, що застосунок не визначив хворобу в нього заздалегідь. Ймовірно, алгоритми Apple все ще не на 100% стабільні і сильно залежать від особливостей організму конкретної людини.

Корисна фіча доступна на Series 6 і новіших моделях. Незважаючи на ознаки того, що Vitals виявляє захворювання до того, як у користувачів проявляться симптоми, Apple каже, що додаток не призначений для діагностики або лікування будь-яких захворювань.

Нагадаємо, на вересневій презентації Apple представила ювілейні Watch Series 10 з, як вона сама каже, найтоншим корпусом, найбільшим дисплеєм і найшвидшою зарядкою в історії гаджета. Також оновили динаміки, через які тепер можна слухати музику.

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