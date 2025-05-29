Усі інші "яблучні" операційні системи теж змінять свою назву.

Компанія Apple планує провести наймасштабніше перейменування всіх своїх операційних систем, представивши на WWDC 2025 у червні iOS 26 замість очікуваної iOS 19. Аналогічно будуть названі macOS 26, iPadOS 26, watchOS 26, tvOS 26 і visionOS 26.

За даними Bloomberg, перехід на річний формат іменування покликаний прибрати розкид у версіях, який міг плутати користувачів (iOS 19 і watchOS 12 це велика різниця) і підкреслити глобальні зміни.

Примітно, що Apple вибрала як число не 25, оскільки зараз 2025 рік. Мабуть, купертинівці вирішили перейняти підхід автовиробників, які випускають, наприклад, Toyota Tacoma 2026 у 2025 році.

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Офіційна презентація нових ОС відбудеться вже 9 червня, а сам апдейт вийде у вересні. За численними чутками, iOS 19 (26) стане наймасштабнішим оновленням з часів iOS 7, випущеної у 2013. Обіцяють особливий "скляний" інтерфейс, а також купу нових анімацій.

Цього року апдейт не прийде на iPhone XS/XS Max, а також iPhone XR. Усі три смартфони вийшли у 2018 році – для них iOS 18 стане останнім оновленням.

Раніше цього місяця Apple оновила свій список вінтажних і застарілих пристроїв, додавши туди iPhone 7 Plus і iPhone 8. Їхнім власникам варто бути готовими до можливих труднощів з пошуком деталей для ремонту.

Презентація iPhone 17 очікується у вересні, якщо в планах Apple нічого не зміниться. З чуток, у новому поколінні всі смартфони запропонують дисплеї ProMotion із частотою 120 Гц та оновлену селфі-камеру на 24 Мп.

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