Інсайдери сходяться в одному: Apple готує серйозні зміни в дизайн майбутніх моделей.

Восени Apple має представити наступне покоління номерних iPhone. Відомий "яблучний" інсайдер Джон Проссер стверджує, що компанія працює над новим дизайном iPhone 17 Pro і 17 Pro Max.

Вперше у своїй історії iPhone отримає масивний прямокутний блок камери, хоча трикутне компонування об'єктивів залишиться. А ось спалах і LiDAR "поїдуть" на правий край.

Проссер розповів, що рендери відтворені за даними надійних джерел, крім того, інформатор стверджує, що особисто бачив пристрій, Можливо, нові флагмани Apple справді виглядатимуть якось так:

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Про радикальне оновлення дизайну "прошок" раніше вже згадували інші джерела. Наприклад, Digital Chat Station, авторитетний інсайдер з Китаю, говорив, що прототипи iPhone 17 Pro виглядають приблизно так само. Є шанс, що Apple дійсно готує зміни в блоці камер.

З чуток, ультратонкий iPhone 17 Air також отримає схожу горизонтальну панель ззаду, але всього одну камеру.

До виходу сімейства iPhone 17 залишається ще щонайменше сім місяців, але в мережі вже накопичилося достатньо чуток про головні смартфони 2025 року. Одну й ту саму інформацію повторюють кілька інсайдерів – імовірність, що прогнози справдяться, доволі висока.

Очікується, що з виходом iPhone 17 суттєво оновляться камери, зокрема "селфі", а базові моделі нарешті перейдуть на 120-герцові екрани. Є ще одна причина дочекатися iPhone 2025 року – це загадковий iPhone Air.

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