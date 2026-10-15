Microsoft усунула рекордні 1400 вразливостей у Windows: оновлення не можна пропускати

Щонайменше 78 виправлених проблем отримали критичний рівень небезпеки.

Microsoft випустила масштабне оновлення безпеки для Windows, в рамках якого виправила 1413 вразливостей. Це новий рекорд компанії: попередній був встановлений у вересні, коли інженери усунули майже тисячу проблем. Серед виправлених помилок є вразливість, яку хакери вже використовували в реальних атаках, пише Tom's Guide.

Оновлення вийшло в рамках традиційного "Вівторка патчів". З загальної кількості вразливостей 1102 стосуються Windows, ще 134 – Office, 61 – інструментів для розробників, 36 – SharePoint Server і 22 – SQL Server. При цьому 78 вразливостей отримали критичний рівень небезпеки.

Особливу увагу Microsoft приділила уразливості нульового дня CVE-2026-96951 у Windows Shell. Вона дозволяє зловмисникам обходити механізми безпеки та зачіпає Windows 10, Windows 11 і деякі версії Windows Server. Цю вразливість уже використовували в реальних атаках.

Відео дня

Ще дві помітні уразливості пов’язані з .NET Framework та обробкою зображень у Windows. Перша, CVE-2026-108398, дозволяє обійти захисні механізми та виконати заборонений код. Друга, CVE-2026-21413, пов’язана з переповненням буфера в Windows Raw Image Extension, що потенційно дає можливість виконувати шкідливий код через мережу.

Така велика кількість виправлень частково пояснюється використанням великих мовних моделей. Окремо зазначається, що власники Windows 10, як і раніше, можуть розраховувати на подальші оновлення безпеки: підтримку системи продовжено до жовтня 2027 року.

Журналісти Tom's Guide порекомендували користувачам негайно встановити патч від Microsoft, якщо їхні комп'ютери ще не зробили цього автоматично. Для цього потрібно відкрити "Параметри", перейти до розділу "Центр оновлень Windows" і натиснути кнопку перевірки оновлень.

Раніше користувачам розповіли, як безкоштовно продовжити підтримку Windows 10 ще на рік. Компанія продовжує випускати критичні виправлення для користувачів, які підключили програму Extended Security Updates (ESU).

Microsoft продовжує вдосконалювати Windows 11, додаючи функції, про які користувачі просили вже давно. У квітні в Windows 11 з’явилася опція безстрокового призупинення оновлень. Також у меню живлення додали окрему кнопку для вимкнення або перезавантаження ПК без встановлення оновлень.

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