Для Windows 11 та 10 вийшло критично важливе оновлення – не зволікайте з установкою

Компанія усунула одразу 570 вразливостей, серед яких 61 критична проблема та три вразливості "нульового дня".

Напередодні Microsoft випустила планове щомісячне оновлення безпеки (відоме як "Вівторок патчів") для Windows 11 і Windows 10, яке стало одним із наймасштабніших за останні роки.

Як повідомляє PC World, компанія усунула одразу 570 вразливостей, зокрема 61 критичну проблему та три вразливості нульового дня (zero-day). Такий великий пакет виправлень пов’язаний з активним використанням ШІ для пошуку нових помилок у програмному забезпеченні.

Оновлення безпеки отримали не тільки Windows, а й Microsoft Office, SharePoint, BitLocker, Active Directory та інші компоненти екосистеми Microsoft. Особливу увагу приділено трьом уразливим місцям нульового дня, дві з яких уже використовувалися зловмисниками в реальних атаках

Відео дня

Окрім усунення критичних прогалин у безпеці, Microsoft виправила низку серйозних помилок, що впливали на стабільність системи. Зокрема, виправлено проблему з фоновим процесом Capability Access Manager, через який системні файли могли розростатися до 500 ГБ.

Останнє оновлення також додає декілька нових функцій. Користувачі Windows 11 отримали можливість практично необмежено відкладати встановлення оновлень, продовжуючи паузу кожні 35 днів. Крім того, з’явилася функція Point-in-time Restore, що дозволяє швидко повернутися до робочого стану ОС без повної переінсталяції системи.

Експерти з інформаційної безпеки рекомендують не відкладати встановлення оновлення. Користувачі Windows 11 можуть перевірити наявність останніх виправлень через "Пуск → Параметри → Центр оновлень Windows". Для актуальних версій Windows 11 після встановлення мають відображатися такі збірки:

Windows 11 25H2 – Build 26200.8875;

Windows 11 24H2 – Build 26100.8875;

Windows 11 23H2 – Build 22631.7376.

Раніше Microsoft несподівано продовжила підтримку Windows 10 ще на рік – до жовтня 2027 року. Примітно, що спочатку підтримка "десятки" мала завершитися ще в жовтні 2025-го.

УНІАН повідомляв, що Windows 11 активно набирає популярності серед українських користувачів. Нещодавно актуальна ОС вперше подолала позначку в 60% ринку, тоді як частка Windows 10 продовжує падати.

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