У Windows 11 з’явилася функція безстрокового призупинення оновлень

Також в меню живлення додали окрему кнопку для вимкнення або перезавантаження ПК без встановлення оновлень.

Microsoft готує важливі зміни для Windows 11, про які давно просили користувачі. Йдеться про нові можливості системи оновлень: незабаром вони стануть доступними не тільки учасникам програми тестування, а й усім користувачам, пише Neowin.

Тепер користувачі зможуть призупиняти оновлення Windows 11 на строк до 35 днів поспіль і повторювати це відтермінування скільки завгодно разів. Таким чином, користуватися Windows 11 можна буде, взагалі не оновлюючи систему.

Також Microsoft зробить так, щоб можна було перезапускати і вимикати ПК без оновлення Windows 11. За замовчуванням завжди будуть кнопки "Перезапустити" і "Вимкнути" без встановлення апдейта. Зараз, якщо оновлення завантажено, його так чи інакше доводиться встановлювати.

Ще одна зміна стосується загального підходу до оновлень. Оновлення тепер об'єднуються в групи, щоб користувачам було достатньо встановлювати одне оновлення не частіше, ніж раз на місяць.

Ці нововведення вже доступні в бета-версіях Windows 11. Для всіх користувачів контроль оновлень стане доступним пізніше.

У березні Microsoft оголосила, що зробить усі системні програми Windows 11 нативними. Провідний архітектор компанії наймає людей, щоб повернути швидкодію "Провіднику", "Пуску" та іншим стандартним програмам.

Раніше аналітики звернули увагу, що користувачі повертаються з Windows 11 на 10. У березні цього року частка "десятки" збільшилася на 5%, досягнувши показника 31%, при тому що підтримка ОС припинилася ще в жовтні 2025 року.

Вас також можуть зацікавити новини: